Russische KRAKATAU lanceert SS20 collectie met technische details

Het Russische KRAKATAU is een ‘all year round’ tech brand. Voor deze KRAKATAU ‘spring-summer’ collectie zijn nog nieuwere technologieën en productcategorieën gebruikt.

Vanaf de oprichting in 1999 heeft KRAKATAU zich gericht op een frisse visie van street-wear. Dit vullen zij aan met functionele elementen en technische details. Elke collectie van KRAKATAU bevat hetzelfde DNA, zo ook de KRAKATAU lente/zomer collectie. Dit houden zij in stand door vast te houden aan dezelfde ontwerper, die liever achter dan voor de schermen actief wil zijn en zijn anonimiteit wil houden.

SS20-collectie

Voor de lente-zomer collectie van 2020 heeft KRAKATAU weer gekozen voor de Grafeen technologië. Grafeen is een enkel atoom, dikke laag grafiet. Grafiet is tot nu toe het sterkste materiaal wat er ooit gemaakt is. Voor de SS/20 collectie heeft de hoofddesigner een stormjacket ontworpen die je lichaamstemperatuur gelijkmatig verdeeld. Dit is mede mogelijk gemaakt door het grafiet. Grafeen is een tweedimensionaal materiaal dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen gerangschikt op een rooster met een hexagonale structuur. Dit membraan zorgt ervoor dat de warmteoverdracht en geleidende eigenschappen gelijkmatig worden afgevoerd.

KRAKATAU lanceert ook shirts, shorts en broeken waarvan de naden geheel zijn weggewerkt. Dit met behulp van een laser die uitgelijnd en met precisie eruit zijn gesneden. Overige materialen die in de nieuwe collectie worden gebruikt zijn onder anderen een koolstof patroon print en een twee laags stof met een reflective coating wat een moiré effect creëert .

Waterproef

Naast al deze technische snufjes is de kledinglijn ook waterdicht. Een nieuw ontwikkeld membraan met een hoge waterdichtheid en ademend vermogen. Verder bestaat de collectie uit nieuwe stijlen zoals trench-coats gemaakt van waterdichte four-way stretch stof en een packable windjack. Natuurlijk komt ook de populaire doorschijnende regenjas terug, die dit seizoen ook aangepast kan worden naar een korter jack.

De nieuwe KRAKATAU collectie SS20 ligt vanaf vandaag in de winkels en is ook te koop op www.krakatauwear.com.