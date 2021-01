Russische onlinereus Wildberries start in Duitsland, spreekt over uitbreiding in de rest van Europa

Wildberries, een van de grootste retailers in Rusland, start in Duitsland en spreekt over een uitbreiding in de rest van Europa, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Eerder maakte de retailer bekend vanaf januari 2020 met de verkoop in Europa en Polen te beginnen. In hun nieuwste persbericht wordt bekend gemaakt dat de Duitse markt van start gaat en dat de Franse, Italiaanse en Spaanse markten er binnenkort ook aankomen.

De website biedt 13.500 merken aan op het platform, verdeeld over zowel dames-, heren- en kindermoden als schoenen, accesoires en speelgoed. Daarnaast worden er ook schoonheidsproducten, speelgoed, elektronica, boeken, schrijfwaren, sportartikelen, producten voor thuis en zelfs landhuizen verkocht. Klanten kunnen producten kopen op de website en via de app. De website en apps zijn beschikbaar in het Duits, Engels en Russisch.

“We zijn verheugd onze intrede in een van de grootste e-commercemarkten in Europa aan te kondigen. Duitsland is het 10-jarig jubileumland geworden voor Wildberries. Onze nieuwe klanten zullen toegang hebben tot een breed scala aan goederen, zowel tegen betaalbare prijzen als in het premiumsegment”, aldus Vyacheslav Ivashchenko directeur bij Wildberries.

beeld: Wildberries