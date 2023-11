‘s Werelds eerste bio-fleecejack wordt onthuld op ISPO München

UPM Biochemicals en Vaude onthullen volgende week op ISPO München 2023, 's werelds grootste sportbeurs, 's werelds eerste fleecejack gemaakt van polyester op houtbasis. De samenwerking is bedoeld om te laten zien dat het gebruik van biochemicaliën in textiel haalbaar is en om te voorzien in de dringende behoefte aan duurzame oplossingen in de mode- en schoenenindustrie.

Michael Duetsch, Vice President Biochemicals bij UPM, benadrukt het belang van deze mijlpaal als antwoord op de uitdagingen waar de mode-industrie voor staat. Het fleecejack op biologische basis betekent een stap weg van materialen op fossiele basis en biedt een werkbare oplossing voor leiders in de industrie om hernieuwbare materialen te omarmen.

Vaude, dat bekend staat om zijn inzet voor duurzaamheid, ziet deze samenwerking als een bevestiging van de aantrekkingskracht van hun duurzame productportfolio. Door een bioraffinagebedrijf op te zetten dat hernieuwbare materialen op biologische basis aanbiedt, willen ze wereldwijde merken helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen en af te stappen van fossiele producten.

Momenteel is ongeveer 60 procent van de materialen die in de mode-industrie worden gebruikt afkomstig van fossiele polymeren. Het prototype van het biogebaseerde fleecejack zal naar verwachting merken inspireren om duurzamere biogebaseerde oplossingen te gebruiken, waardoor de transformatie van de textielindustrie wordt versneld.

De belangrijkste innovatie in het proces is de vervanging van 30 procent monoethyleenglycol (MEG) in polyesterhars door een nieuwe bio-monoethyleenglycol (BioMEG). UPM BioPura, de drop-in oplossing die in dit proces wordt gebruikt, is op moleculaire basis identiek aan traditionele MEG, waardoor het compatibel is met bestaande polyesterproductieprocessen en recyclingstromen.

René Bethmann, Senior Innovation Manager bij Vaude, zegt in een verklaring: "Deze eerste mijlpaal markeert de eerste stap in onze reis om een polyester te maken dat is afgeleid van niet-fossiele ingrediënten. De productie van bovenkleding met chemicaliën op biologische basis maakt deel uit van onze verschuiving naar het gebruik van hernieuwbare materialen in de textiel- en kledingwaardeketen - we willen dat 90 procent van al onze producten op biologische basis is of een gerecyclede inhoud van meer dan 50 procent heeft."

UPM's investering van 1,18 miljard euro in de bouw van 's werelds eerste bioraffinaderij op industriële schaal in Leuna, Duitsland, weerspiegelt een bredere verbintenis om over te stappen op hernieuwbare materialen. De bioraffinaderij zal duurzaam gewonnen hardhout omzetten in biochemicaliën en zo bijdragen aan de overgang van fossiele naar hernieuwbare materialen in verschillende industrieën.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.