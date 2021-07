's Werelds grootste modemerken blijven afhankelijk van plastic

Ondanks talloze beloften over een duurzamere toekomst, blijven veel modemerken die mondiaal actief zijn vertrouwen op plastic door synthetische vezels te gebruiken in hun collecties. Volgens een rapport van Changing Markets voeden deze vezels de hoeveelheid plastic afval en de klimaatcrises vanwege de fossiele brandstoffen die nodig zijn om ze te maken.

Ongecontroleerde greenwashing

59 procent van de claims van Europese en Britse bedrijven, waaronder H&M, ASOS en M&S, zijn ongefundeerd zo blijkt uit een nieuw rapport. Onder de titel Anonymous Synthetics: Fashion brands' addiction to fossil fuels, werden tientallen grote modemerken geanalyseerd; in het rapport werden 46 van 's werelds meest transparante merken, van winkelketens tot luxemerken, waaronder Zara, Primark, H&M en Burberry, beoordeeld op de hoeveelheid materialen op basis van fossiele brandstoffen in hun collecties en hun toezeggingen om daar vanaf te stappen. Kort gezegd lijkt er geen duidelijke toezegging te zijn om hun gebruik van vezels op basis van fossiele brandstoffen te beëindigen.

Uit een ander deel van het onderzoek, waarbij 12 merken en meer dan 4.000 producten onder de loep werden genomen, blijkt dat merken de consument stelselmatig misleiden met valse duurzame claims. De meeste merken maakten claims over duurzaamheid: 39 procent van de onderzochte producten had een duurzame claim. 59 procent van de duurzame claims was op de een of andere manier in strijd met de richtlijnen van de UK Competition and Markets Authority.

De ergste overtreders waren H&M met 96 procent valse claims, ASOS met 89 procent en M&S met 88 procent valse claims. Ook bleek de Conscious Collection van H&M een nog groter aandeel synthetische stoffen te bevatten dan de hoofdcollectie (72 procent tegenover 61 procent). 85 procent van de Boohoo-producten bevatte een of andere vorm van synthetische stoffen.

Livia Firth, mede-oprichtster en creatief directeur van Eco-Age, zei: "Voor ons bij Eco-Age komt dit rapport uit op het moment dat we het het hardst nodig hebben. Er is zoveel greenwashing met betrekking tot circulariteit - een broodnodig bedrijfsmodel dat we allemaal moeten overnemen, maar dat in de mode-industrie bijna onmogelijk wordt gemaakt door de enorme hoeveelheid synthetische vezels die worden gebruikt. In dit verband hebben we ook op EU-niveau gewerkt om ervoor te zorgen dat het voorgestelde PEF-keurmerk de juiste criteria gebruikt, en we hopen dat de EU-Commissie dit baanbrekende verslag in overweging zal nemen om ervoor te zorgen dat de juiste wetgevende weg wordt ingeslagen.”

Het rapport legt ook de omvang bloot hoezeer de mode-industrie leunt op het gebruik van vezels op basis van fossiele brandstoffen. Hoewel sommige merken als doel hebben geen zuiver polyester meer te gebruiken, hebben zij geen dergelijk doel voor synthetische stoffen in het algemeen. De meeste merken proberen het probleem van fossiele mode aan te pakken door nieuw polyester te vervangen door gedowncyclede plastic flessen voor eenmalig gebruik, een verkeerde oplossing omdat het eenrichtingsverkeer is naar stortplaatsen of verbranding.

Urska Trunk, campagneleider bij Changing Markets, zegt: "Hoewel merken snel inspelen op de bezorgdheid van de consument door duurzaamheid als marketingtruc te gebruiken, is de overgrote meerderheid alleen maar stijl en geen inhoud. Terwijl ze hun kledingcollecties greenwashen, zijn ze daarnaast ook nog nalatig in het omarmen van echt circulaire oplossingen, bijvoorbeeld door niet de nodige investeringen te doen om te zorgen voor een toekomst waarin kleding weer tot kleding kan worden gerecycled."

Plastic voor eenmalig gebruik

High-street retailer H&M meldde dat 90 procent van zijn gerecyclede polyester afkomstig is van plastic flessen voor eenmalig gebruik. Net als H&M vertrouwen Primark en het Zara-concern Inditex op de valse oplossing van het downcyclen van plastic flessen voor eenmalig gebruik. In tegenstelling tot anderen meldde Inditex echter dat het 3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de financiering van technologische innovatie die oplossingen voor textielrecycling onderzoekt, waaronder het Inditex Circularity Seed Fund van MIT-Spanje.

Het probleem met synthetische vezels

Synthetische vezels vertegenwoordigen 69 procent van alle materialen die in textiel worden gebruikt. Naar verwachting zal dit cijfer tegen 2030 zijn gestegen tot bijna driekwart, waarvan 85 procent polyester, een materiaal dat wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen zoals olie en gefrackt gas. De productie van synthetische vezels is momenteel goed voor 1,35 procent van het wereldwijde olieverbruik, wat meer is dan het jaarlijkse olieverbruik van een land als Spanje en neerkomt op 1,29 miljard vaten olie per jaar.

Goedkope synthetische vezels zijn niet alleen schadelijk omdat ze kleding van lage prijs mogelijk maken die bij het afval belandt, maar ze bestendigen ook de afhankelijkheid van de mode-industrie van de winning van fossiele brandstoffen tijdens een noodsituatie op klimaatgebied.

Microplastics kwamen ook naar voren als een kritieke blinde vlek voor de meeste merken. Ondanks de bekende schade die microplastics toebrengen aan de gezondheid van mens en milieu - inclusief recent onderzoek waarbij microplastics zijn aangetroffen in placenta's, ontlasting en zelfs in staat om de bloed-hersenbarrière te passeren - bleek de overgrote meerderheid van de merken te slapen achter het stuur als het gaat om microplastics, waardoor zinvolle actie wordt uitgesteld door te wijzen op onzekerheid en te vragen om nog meer onderzoek.

In het rapport worden ook Patagonia en Adidas genoemd, die vaak worden beschouwd als leiders en vernieuwers op het gebied van duurzaamheid in de mode. Patagonia moedigt mensen volgens het rapport weliswaar aan om "minder te kopen, meer te eisen" en "mee te doen aan de strijd tegen onverantwoordelijke, fast-fashion productie", maar doet geen toezegging om af te stappen van synthetische vezels.

Patagonia zei in een verklaring aan Vogue Business dat synthetische vezels nodig zijn voor bovenkleding en bescherming tegen de elementen. Er is een reden waarom katoen niet voor alles kan worden gebruikt," aldus Patagonia, "vooral in technische kleding. Nu de bontindustrie zich in haar nadagen bevindt, moet er dringend meer worden geïnvesteerd in innovaties op het gebied van warmtetechnologie, prestaties en bescherming tegen arctische weersomstandigheden om nieuwe duurzame oplossingen te vinden.”

Geen enkel modemerk neemt het voortouw in de strijd tegen synthetische vezels Geen enkel merk is koploper wat zijn aanpak van synthetische vezels betreft; in combinatie met het 'greenwashing' dat in het rapport aan het licht komt, wijst dit erop dat de sector nog een lange weg te gaan heeft om de klimaat- en plasticcrises op een zinvolle manier aan te pakken.

Bron artikel: "Synthetics Anonymous: Fashion brands’ addiction to fossil fuels" door Changing Markets

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.