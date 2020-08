Saint Laurent koopt 4000 vintage Yves Saint Laurent ontwerpen over

Modehuis Saint Laurent heeft het complete vintage archief bestaande uit 4000 Yves Saint Laurent ontwerpen overgekocht van ontwerper Olivier Châtenet, zo meldt WWD. Deze Yves Saint Laurent verzameling van Châtenet is een van de grootste en meest belangrijke verzamelingen wereldwijd en bestaat uit ontwerpen uit de periode tussen 1966 en 1985.

Olivier Châtenet is geen onbekende in de modewereld. Hij werkte als ontwerper bij grote modehuizen, waaronder Alaïa, Thierry Mugler en Hermès en had twee eigen merken: Mario Chanet en E2. Tijdens die jaren begon hij met het verzamelen van vintage Yves Saint Laurent stukken en zo bouwde hij zijn enorme collectie op waarmee hij de wereld rondreisde naar tentoonstellingen. Toch vertelt hij aan de blog ‘Anahita’s Eye’ dat hij in eerste instantie, toen hij in de jaren tachtig in de mode begon, helemaal niet zo geïnteresseerd was in de ontwerpen van wijlen Yves Saint Laurent . “Mijn interesse voor zijn ontwerpen kwam pas later, toen ik op zoek ging naar ultieme perfectie en stijl. Als je kijkt naar ontwerpen die Yves Saint Laurent dertig of veertig jaar geleden gemaakt heeft, dan zou ik niet zeggen dat deze modern zijn, maar ze zijn gewoon perfect, aldus Châtenet”

Saint Laurent, dat onderdeel uitmaakt van de Kering groep, en creatief directeur Anthony Vaccarello hebben het complete archief overgekocht van Châtenet. Voor hoeveel wordt niet vermeld, maar zeker is dat het om een ontzettend groot bedrag gaat, want de verzameling bestaat uit bijzondere stuks, waaronder haute couture ontwerpen. De items worden toegevoegd aan het al bestaande archief op het hoofdkantoor van Saint Laurent in Parijs, dat voor Vaccarello een grote bron van inspiratie is.

Beeld via Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent Facebook