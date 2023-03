Saint Laurent toont mannenmode in Berlijn

In januari vierde Saint Laurent de langverwachte terugkeer van mannenmode in Parijs. Nu zet het luxe modemerk alweer de volgende stap en toont het in juni mannenmode in Berlijn.

De Saint Laurent herenmodecollectie voor lente/zomer 2024 wordt op 12 juni in Berlijn gepresenteerd, bevestigde het merk woensdag op verzoek van FashionUnited. Concrete informatie over de locatie wordt nog niet gegeven.

De dameskleding van Saint Laurent wordt traditioneel in Parijs gepresenteerd, en dat vaak voor de Eiffeltoren. Creatief directeur Anthony Vaccarello koos de afgelopen jaren steeds bijzondere locaties voor zijn herenkledingpresentaties. New York, Malibu, Venetië en recentelijk de Agafay-woestijn in Marrakesh vormden al het decor voor Vaccarello’s producties. Nu is Berlijn aan de beurt.

Saint Laurent is niet het eerste luxe modemerk dat zich aangetrokken voelt tot de Duitse hoofdstad. In april 2021 - midden in de coronacrisis - haalden Bottega Veneta en toenmalig creatief directeur Daniel Lee de krantenkoppen na het organiseren van een “geheime” modeshow in de Berlijnse cultclub Berghain.