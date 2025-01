Samen groeien: GANG zoekt groothandelspartner voor toetreding tot de Benelux-markt

Met meer dan 30 jaar ervaring en een stevig gevestigde positie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH-regio) staat het denimmerk GANG voor een belangrijke volgende stap: het opbouwen van een succesvolle aanwezigheid in de Benelux-markt. Hiervoor zoekt het label een ervaren groothandelspartner met een sterk netwerk, diepgaande kennis van de branche en een passie voor het opbouwen van langdurige samenwerkingen in de regio. De aftrap van deze plannen wordt gegeven door deelname aan de gerenommeerde Amsterdamse vakbeurs Modefabriek, die op 26 en 27 januari 2025 als springplank zal dienen.

DNA: Authentieke stijl ontmoet modieuze verfijning

De filosofie van GANG is gebaseerd op de overtuiging dat kleding meer is dan een dagelijkse noodzaakmetgezel. “Onze jeans en broeken moeten de persoonlijkheid van de drager(s) onderstrepen,” verklaart het team achter het merk. Vooral denim biedt, door diverse wassingen en details, de mogelijkheid om een uniek product te creëren. Met een adviesprijs tussen de € 99,95 en € 149,95 positioneert GANG zich in het middensegment. Tijdloze elementen worden gecombineerd met innovatief design en een ideale geperfectioneerde pasvorm.

De highlights van het merk bestaan uit vier damescollecties per jaar, aangevuld met een herenlijn die in ontwikkeling is. Het uitgebreide Never-Out-of-Stock (NOS)-programma biedt extra flexibiliteit en planningszekerheid voor retailers. Met de combinatie van stijlbewustzijn, betrouwbaarheid en een focus op duurzamere productie positioneert GANG zich als een sterke partner voor de detailhandel.

Succesverhaal en internationale uitbreiding

Sinds de oprichting in 1994 heeft GANG een bewogen geschiedenis doorgemaakt, maar in de afgelopen jaren heeft het merk indrukwekkende successen geboekt. Tussen 2020 en 2024 is de omzet zelfs verdubbeld. Naast hoogwaardige collecties is er geïnvesteerd in kerngebieden zoals design, marketing, logistiek en IT om de basis te leggen voor internationale uitbreiding. De Duitstalige regio blijft de kernmarkt van GANG, met meer dan 700 verkooppunten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dit succes wil het merk nu overdragen naar de Benelux-markt – een regio die bekend staat om modebewuste consumenten en veeleisende retailers.

Eisen voor de samenwerking

Voor de opbouw en het beheer van de Benelux-markt zoekt GANG een agentschap of importeur met uitgebreide ervaring in distributie en een diep begrip van de behoeften van retailers. De ideale partner beschikt over een showroom in Amsterdam of Brussel en een toegewijd verkoopteam dat actief is op locatie, bij klantenbezoeken, beurzen en evenementen in de regio. Belangrijke taken zijn onder meer producttrainingen, acquisitie van nieuwe klanten en nauwe samenwerking met het Duitse team vanuit het hoofdkantoor in Kolbermoor, Beieren.

De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen. GANG ondersteunt met introducties, marketingmateriaal en op maat gemaakte verkoopstrategieën. Het doel is een sterke en duurzame positionering in de Benelux-markt.

Modefabriek: Podium voor marktintroductie in de Benelux

De deelname aan de Modefabriek op 26 en 27 januari 2025 markeert het startpunt van GANGs intrede in de Benelux-regio. Als een van de toonaangevende modebeurzen in Nederland biedt de locatie “EXPO Greater Amsterdam” de perfecte gelegenheid om het merk aan een breed vakpubliek te presenteren en eerste strategische contacten te leggen.

Met een duidelijke focus op denim en damescollecties zal GANG zijn kernkwaliteiten naar voren brengen: authentieke wassingen, hoogwaardige materialen en unieke designs. De Modefabriek fungeert niet alleen als etalage voor de collecties, maar ook als centraal ontmoetingspunt voor potentiële partners. Hier kunnen directe gesprekken plaatsvinden, netwerken worden uitgebreid en strategische fundamenten gelegd voor een succesvolle samenwerking in de regio.

Partnerschap met potentieel

De verwachtingen van GANG voor de Benelux-markt zijn helder: kwaliteit boven kwantiteit. In de eerste fase wordt er sterk gefocust op het aantrekken van key accounts en toonaangevende klanten. Tegelijkertijd streeft het merk naar een langdurige samenwerking met een agentschap of importeur die eveneens waarde hecht aan duurzaamheid en continuïteit.

Met de aanwezigheid op de Modefabriek en een sterke groothandelspartner aan boord is GANG klaar om een nieuw hoofdstuk in zijn succesverhaal te schrijven. Retailers en agentschappen die deel willen uitmaken van dit traject, kunnen rekenen op een nauwe, coöperatieve samenwerking met duidelijke gezamenlijke doelen: het opbouwen van een merk dat denim opnieuw definieert in de Benelux-markt.