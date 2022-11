Samen voor Oranje in de speciaal ontworpen collectie van Cavallaro Napoli

Het WK-Tenue voor de Oranjesupporter

“Ons publiek is cruciaal. De Oranjesupporters brengen je naar een hoogte die je zelf niet verwacht had. Dat is iets ongrijpbaars,” zegt Frank de Boer, voormalig bondscoach. Bij de supporters en bij de oud-international overheerst de trots voor het Oranjeteam. De wedstrijd samen beleven, doorzetten, een sterke eenheid: samen voor Oranje. De echte Oranjesupporters kunnen nu laten zien dat ze samen voor Nederland gaan. In hét WK-tenue voor de Oranje-fan, met trots ontwikkeld door Cavallaro Napoli. Ga samen voor Oranje, met Cavallaro Napoli.

Beeld: Frank de Boer & Pierre van Hooijdonk

WK-Collectie: Nederlandse kleuren en oog voor detail

De speciale WK-collectie bestaat uit een selectie van t-shirts, polo’s, sweaters en vesten. Je kan variëren met de Nederlandse kleuren oranje, wit en donkerblauw.

Beeld: Pierre van Hooijdonk

Dé manier om achter het Oranjeteam te staan. Oud-international Pierre van Hooijdonk: “Je voelt als speler dat je gesteund wordt door het hele land. Dat geeft iets magisch.”

Beeld: Pierre van Hooijdonk