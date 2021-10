Samenwerking Staunton en Per Cederlund

Staunton en Per Cederlund hebben de handen ineen geslagen. Samen gaan ze de wereld veroveren met een ‘very focused small collection without compromises’. Staunton-ontwerpster Maartje van Egmond en Fashion Brand Expert Per Cederlund: “Staunton wordt een Premium Quality Brand, alleen het beste is goed genoeg.”

Zo’n twee jaar geleden richtten Maartje van Egmond en Hjalmar Njiokiktjien het nieuwe fashionlabel Staunton op. Van Egmond. “Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken en bij het ontginnen van nieuwe mogelijkheden. Mijn doel is dat een kledingstuk écht toegevoegde waarde krijgt. Niet alleen qua kwaliteit - dus dat het jarenlang meegaat -, maar ook qua design; dat de drager het jarenlang mooi blijft vinden. Denk aan een jas die zo fijn is dat je er nooit afscheid van wilt nemen. Die beleving, daar gaat om. Dat is duurzaamheid in de zuiverste vorm.”

Brand Developer

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam Per Cederlund bij Staunton in beeld. Samen met zijn vrouw richtte hij eind jaren negentig modemerk Carla C op. Het stel verhuisde van Stockholm naar Amsterdam, waar ze het merk internationaal op de kaart zetten. Het bedrijf, met hoofdkantoor en flagship store in London, werd in 2011 succesvol verkocht. Cederlund werd CEO Benelux bij Filippa K en zag de omzet in drie jaar verdubbelen. Sinds 2016 is hij zelfstandig Retail Business & Brand Developer. “Als business coach help ik merken om helderheid in hun concept te krijgen en hun brand verder uit te bouwen”, legt hij uit. “Veel nieuwe merken volgen de mode, ze doen hetzelfde als anderen. In mijn ogen moet je als merk juist je eigen ding doen, je eigen DNA ontwikkelen. Dat is precies wat Maartje en Hjalmar doen. Hun visie - innovation that lasts - sprak me meteen aan.”

Per Cederlund

Geen compromissen

Van Egmond: “We wilden Staunton naar the next level brengen. Met Per voelde het vertrouwd. We hebben dezelfde manier van denken, dezelfde normen en waarden. Samen hebben we Staunton doorontwikkeld tot een Premium Quality Brand voor mannen. Ons concept is: we doen geen compromissen in kwaliteit, materiaal en productie. Alleen het beste is goed genoeg. Neem bijvoorbeeld de winterjas die ik heb ontworpen, echt een iconische jas die levenslang meegaat. Deze jas zit zo ingenieus in elkaar dat we op zoek moesten naar de beste jassenfabrikant ter wereld.”

Top of the bill

Cederlund: “We hebben een familiebedrijf in Noord-Italië gevonden, gespecialiseerd in luxe winterjassen. Alles wat ze hier doen is top of the bill. Na vele zoom-meetings en e-mails over en weer mochten we ‘op audiëntie’ komen. Gelukkig waren zij net zo enthousiast over onze designs en onze visie als wij over hun kennis en kunde.”

Van Egmond, opgetogen: “De traditie, de trots en het vakmanschap spatte ervan af. Alles in dat bedrijf ademt kwaliteit en professionaliteit. Als designer was ik zó op zoek naar productverbetering, ik wilde geen genoegen meer nemen met wat er was. Mijn stelling is: als je de mogelijkheid hebt om te verbeteren, doe dat dan. Werken met nylon is een ambacht, daar komt zoveel bij kijken… Deze familie snapt dat, ik hoef niets uit te leggen. Dat voelt als een verlichting. Hetzelfde geldt voor de leverancier van de rest van de collectie; ook die vonden we in Noord-Italië en ook die is super geskilled. Zo fijn!”

Nog even geduld