Samenwerking Uniqlo en Ines de la Fressange komt na 10 jaar tot een einde

De SS24 collectie van Uniqlo x Ines de la Fressange zal de laatste zijn in de reeks samenwerkingen tussen de twee. Na tien jaar komt er een einde aan de combinatie van het Franse stijlicoon met de Japanse keten, zo blijkt uit het persbericht.

“Ik heb de afgelopen tien jaar met veel plezier met Uniqlo samengewerkt, waardoor ik mijn 'elegante casual' stijl aan miljoenen vrouwen over de hele wereld heb kunnen presenteren”, aldus De la Fressange in het bericht. Het stijlicoon en voormalig model geeft aan dat ze wel aan nieuwe projecten werkt, maar meer onthuld ze nog niet.

“Het begin van onze samenwerking met Ines begon per toeval. Het begon eigenlijk allemaal toen ik in een van haar boeken of interviews een regel ontdekte waarin ze zei: ‘Uniqlo is mijn favoriet.’ De samenwerking heeft 10 jaar geduurd en is een van de langste van Uniqlo”, aldus Fast Retailing Group Senior Executive Officer Koji Yanai over de samenwerking. Fast Retail is het moederbedrijf van Uniqlo. “Gedurende onze samenwerking is Ines-san een stijl blijven uitdragen die symbool staat voor Franse chic, iets dat synoniem is met Ines zelf – een stijl die eenvoudig en chic is, maar tegelijkertijd nooit vergeet speels te zijn. Ik geloof dat dit te danken is aan de eenvoudige en positieve levensstijl van Ines, iemand die intelligent en rechtlijnig is en altijd een glimlach op haar gezicht toont. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten zullen genieten van onze laatste samenwerking. Ines, bedankt voor de prachtige 10 jaar van onze samenwerking.”