Sandro breidt reparatiediensten uit naar accessoires

Het Franse modemerk Sandro biedt nu ook reparatiediensten aan voor accessoires, naast de bestaande kledingreparaties. Dit bevestigt een medewerker van Sandro in Amsterdam aan FashionUnited. Klanten kunnen zowel online als in de winkels hun bij Sandro gekochte artikelen ter reparatie aanmelden.

Naar verluidt worden de reparatiediensten wereldwijd uitgebreid. Op LinkedIn deelt Sandro: “Dit initiatief is een belangrijke stap in onze reis naar circulaire mode, waarbij we ervoor zorgen dat onze producten langer meegaan, ver voorbij het seizoen waarvoor ze zijn ontworpen.”

Sandro, opgericht in 1984, maakt deel uit van de Franse modegroep SMCP (Maje, Claudie Pierlot en Fursac). Het merk heeft in de Benelux meerdere verkooppunten, waaronder locaties in Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, Lelystad, Antwerpen, Brussel en Luxemburg.