Sandro rolt tweedehands platform uit in Nederland

Sandro lanceerde zijn tweedehands platform in Frankrijk en Duitsland in 2021. Twee jaar later rolt het merk dat onderdeel is van de SMCP Group het platform ook uit in Nederland, zo blijkt uit een persbericht.

Vanaf 18 juli 2023 is de tweedehands service van Sandro beschikbaar in Nederland. Het project, geïnitieerd door Evelyne en Ilan Chetrite, de oprichters en artistiek directeuren van Sandro, heeft als doel dit aanbod uit te breiden en nieuwe markten te bereiken.

Sandro verkoopt en koopt tweedehands spullen online. Op een speciaal platform hebben bezoekers twee opties: een tweedehands item kopen of verkopen. Om te verkopen moet het item eerst worden geverifieerd. Om dit te doen, wordt de verkoper uitgenodigd om een formulier in te vullen en het item wordt dan naar Sandro's teams gestuurd voor verificatie en kwaliteitscontrole. Als het artikel is gevalideerd, blijft het in het magazijn van Sandro totdat het wordt verkocht. De verkoper ontvangt een voucher die geldig is in de Sandro winkels en op de Sandro online site.

Sandro, opgericht in 1984, is een Frans merk dat deel uitmaakt van de SMCP-groep (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac), die beweert actief te zijn in de toegankelijke luxesector.