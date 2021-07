Sandwich lente ‘22: Clever connections

Hoe mooi onze individuele wereld ook is, de echte schoonheid zit in het feit dat we altijd verbonden zijn. Er zijn zoveel onzichtbare en onwaarschijnlijk complexe verbindingen tussen mensen onderling, de planeet en het universum waar we deel van uitmaken. Van de grootse taak van zoiets kleins als plankton, dat de balans en gezondheid van de oceaan bepaalt, tot de bewezen ondergrondse communicatiestromen tussen bomen. ‘Clever connections’ is geïnspireerd door die natuurlijke intelligentie en de connectie die alles bij elkaar houdt.

Bij Sandwich geloven we dat onze collecties te waardevol zijn om ze na een seizoen weg te wuiven alleen omdat het seizoen verandert. Daarom steken we ons seizoensaanbod net wat anders in dan de meeste andere modemerken. We stimuleren je om elke collectie te gebruiken als een frisse nieuwe laag die de voorgaande complimenteert. Met een uitgebreid kleurenpalet en prints die allemaal met de hand werden ontworpen om het karakteristieke handschrift van Sandwich te bewaken. Net als de tijdloze ontwerpen staat ook de kwaliteit van onze materialen het toe om ze seizoen na seizoen te blijven dragen.

Natural Being

Een avontuurlijke reis door de natuur. Deze collectie neemt ons mee door rijke materialen en veelzijdige texturen in Stone Blue en Kayaking Green. Transparante delen wisselen gelaagde weefsels af en wilde bloemenprints en Brushed Stone geven de ontwerpen diepte. Structuren en afwisselende materialen nodigen je uit om nieuwe, speelse combinaties te maken. Volumineuse knits en oversized silhouetten sluiten helemaal aan bij het modebeeld van nu, met het comfort en de kwaliteit die je gewend bent van Sandwich.

Sea Living

Soepel vallende broeken met een wijde pijp en volumineuze tops in delicate materialen zoals geweven lyocell en gekleurde chambray. Dat deze collectie is geïnspireerd op het leven in de oceaan zie je meteen terug in de fijn gestreepte dip dye. De ontwerpen hebben diepte en beweging met zachte, afgeronde vormen die de nadruk leggen op schouders en de halslijn. De kleuren zijn helder in Persian Jewel, Night Sky en Moon Beam. Verfijnde prints zoals de ‘Seaflow’ werden allemaal met de hand getekend.

Desert Shadow

Sandwich schetst een vrouwelijk plaatje dit seizoen met warme tonen van Baked Apple Red, Calendula en Golden Orange. De collectie heeft frisse linnen stukken in heldere kleuren en nieuwe fits in de allerzachtste katoen rib. De ‘Artistic Flower’ print brengt een waaier van kleuren samen waardoor het heel gemakkelijk wordt om te combineren met andere stukken uit de nieuwe collectie en met de items die al in je kledingkast liggen. Met texturen en bijzondere materialen inspireert de collectie je om nieuwe combinaties te maken.

Over Sandwich

Dit is Sandwich. We zien onszelf als een modern merk met een eigenzinnige twist. Details zijn belangrijk voor ons. We hebben een uitgesproken eigen stijl, die in 1981 is ontstaan en sindsdien blijft evolueren. Ons uitgangspunt is nooit veranderd: wij maken kleding voor echte vrouwen. Wij maken vrouwen mooier. Authenticiteit is belangrijk, wij zorgen dat vrouwen zich op hun gemak voelen in wat ze dragen. Dat gevoel gaat verder dan een nieuwe garderobe. We willen vrouwen laten stralen, overal en altijd. En dat kunnen we alleen maar samen doen.