Sarto Fashion en Ter Horst Van Geel: “Samenwerken werkt écht”

De samenwerking tussen Sarto Fashion en de ondernemersfamilie Ter Horst Van Geel bestaat naar schatting al zo’n veertig jaar. Bestond de samenwerking ooit - zoals gebruikelijk tussen leverancier en winkelier - uit het leveren en verkopen van de damesmodemerken van Sarto Fashion, tegenwoordig trekken de modebedrijven écht samen op. Dat levert bepaald geen windeieren op.

Sarto Fashion is bekend van de labels Poools, Anotherwoman en Roberto Sarto. Het bedrijf bestaat sinds 1947 en is gevestigd in een monumentaal klooster in het Gelderse Winssen. Modehuis Ter Horst Van Geel is al ruim zestig jaar een begrip in Brabant en Gelderland. Het familiebedrijf telt tien winkels en een goedlopende webshop. De samenwerking tussen Sarto Fashion en Ter Horst Van Geel bestaat al ruim veertig jaar. “Wat begon met een gebruikelijke relatie tussen leverancier en winkelier is uitgegroeid tot een relatie waarbij we op meerdere vlakken constructief samenwerken”, vertelt Peter ter Horst, mede-eigenaar van Ter Horst Van Geel. “We kunnen inmiddels uit eigen ervaring zeggen dat samen optrekken veel oplevert. Van optimale klantervaringen tot een groeiend klantenbestand en van risicospreiding tot aanzienlijke omzetstijgingen.”

Actief en betrokken

“De band tussen Sarto Fashion en Ter Horst van Geel is altijd uitstekend geweest”, vertelt Ter Horst. “Ten eerste sluiten de Sarto labels perfect aan op wat onze klanten willen; originele damesmode van uitstekende kwaliteit. Ten tweede waren de vertegenwoordigers van Sarto altijd al zeer actief en betrokken. Als echte ondernemers dachten ze met ons mee, heel fijn. Als we bijvoorbeeld speciale modellen of kleuren wilden, dan maakten ze die voor ons. In de loop der jaren raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld.”

Het digitale tijdperk

Een belangrijk moment in de samenwerking was de lancering van de website van Ter Horst Van Geel. “We hebben altijd gezegd: als we e-commerce gaan doen, dan doen we het goed. In 2013 wat het zover. We hadden de juiste partner gevonden om ons naar het digitale tijdperk te loodsen. Het unieke aan ons digitale platform is dat onze webshop is verbonden aan onze winkels. We merken bijvoorbeeld dat steeds meer mensen zich thuis oriënteren en vervolgens graag naar de winkel komen om hun aankoop af te halen. ‘Buy online en pick up instore’ heet dat, echt een groeiend fenomeen. De webshop levert dus – naast de eigen online omzet – óók meer traffic naar de winkels op. Dit faciliteren we door in de webshop aan te geven welke winkels het item op voorraad hebben. Bijkomend voordeel van deze service is dat klanten het als heel positief ervaren.”

Win-win

Naast de koppeling met de eigen winkels is de Ter Horst Van Geel webshop óók gekoppeld aan de voorraden en/of webshops van een aantal leveranciers, zoals Sarto Fashion. Peter: “Als een klant op de Sarto-webshop winkelt en een item is niet meer voorradig, dan wordt de klant automatisch ‘doorgeschakeld’ naar onze webshop. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, want dit is voor ons vaak een nieuwe klant die onze webshop en onze winkels op deze manier ontdekt. Het is echt win-win voor alle partijen. Bovendien: door onze systemen op elkaar aan te sluiten, krijgt Sarto inzicht in onze verkoopgegevens. Ze zien wat onze klanten kopen, wat ze combineren en daar doen ze uiteraard hun voordeel mee bij het ontwerpen van de nieuwe collecties.”

Gas geven

Maar de samenwerking met Sarto Fashion gaat nog een stap verder. Ter Horst: “Voorheen haalden we alles uit de kast om de slow movers te verkopen, dat doet elke winkelier. Maar in feite trap je dan op de rem in plaats van gas te geven. Daarom hebben we op een gegeven moment gezegd: dat doen we niet meer. We steken onze energie liever in zaken die wél goed lopen. Met andere woorden: we zetten in op het optimaliseren van de omzet. Wat we met de slow movers doen zien we aan het eind van het seizoen wel. Dus, even gechargeerd: als gele truien goed lopen en de bruine blijven liggen, dan zetten we in op meer gele truien. Sterker nog: dan zetten we in op meer gele items. We vragen van onze leveranciers om hier - samen met ons - flexibel op in te spelen. Bijvoorbeeld door extra te produceren of door items anders te verdelen.”

Positief ondernemen

Ter Horst noemt deze manier van ondernemen ‘positief ondernemen’. “Ze zeggen weleens: ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’. Nou, dat klopt. Het is niet alleen heel leuk om op een positieve manier te ondernemen, het levert onder aan de streep ook meer op. We doen het al een paar seizoenen en wat blijkt? Waar we oorspronkelijk dachten dat we ons verlies op de slow movers op de koop toe moesten nemen, om gas te kunnen blijven geven: die verliezen blijken minimaal. Wat we nu wél hebben - en dat doen we echt samen met Sarto Fashion en andere leveranciers - is veel meer doorloop. Mét alle positieve gevolgen van dien, zoals meer ruimte in de winkels voor nieuwe tussentijdse collecties. Dat vinden onze klanten weer fijn. Want met steeds nieuwe items in de winkel blijft het interessant om langs te komen. Daar genieten onze medewerkers natuurlijk ook weer van. En zo ontstaat er - door écht samen te werken - een positieve vibe die ook op onze medewerkers en klanten afstraalt.”