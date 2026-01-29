SASSA presenteert HW26: comfort, pasvorm en vrouwelijke functionaliteit

Met de herfst/wintercollectie 2026 focust de Duitse lingeriespecialist SASSA op een evenwichtige combinatie van comfort, een doordachte pasvorm en een vrouwelijk ontwerp. Het nieuwe seizoen richt zich op draagbare lingerie- en bodywearconcepten die functioneel overtuigen en naadloos in het dagelijks leven passen. Bewezen series worden doelgericht doorontwikkeld en aangevuld met seizoensgebonden invloeden. Het doel is om betrouwbare, veelzijdig combineerbare en hoogwaardig afgewerkte producten voor de retail te bieden.

Qua materialen kenmerkt de collectie zich door fijn kant, subtiele mat-glanseffecten en gladde microvezelkwaliteiten zoals Bonded Micro. Het portfolio wordt aangevuld met premium materialen zoals ECOVERO™-viscose en mixen van viscose en zijde, die draagcomfort en een hoogwaardige uitstraling combineren. De vraag naar kwaliteit en comfort groeit. Series als NATURAL EXPERIENCE en SILK TOUCH vertegenwoordigen binnen de NATURALS-lijn moderne bodywear. Deze bodywear combineert lingerie, basislagen en loungewear op een logische manier. De items zijn gemaakt van natuurlijke, huidvriendelijke materialen met een hoog draagcomfort, een perfecte pasvorm en een merkbaar gevoel van welzijn voor elke dag.

Het kleurenpalet varieert van warme roodtinten zoals Cabernet en Bordeaux tot poederachtige nuances en rustige blauw- en groentinten. Klassieke kleuren zoals Black, Taupe, Ivory en Sand zorgen voor rust in het assortiment en goede combinatiemogelijkheden.

De focus ligt op comfortabele bh-series, van voorgevormde en volledig bedekkende bh's tot soft- en spacermodellen. Deze worden aangevuld met veelzijdige slips en hybride stijlen. BONDED MICRO blijft een functionele NOS-key-basic, terwijl SILK TOUCH het hero-thema van het seizoen is. De X-MAS-capsulecollectie zorgt voor feestelijke accenten.

HW26 is gericht op vrouwen die waarde hechten aan draagbaarheid in het dagelijks leven, pasvorm en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Grote maten, stevige constructies en duidelijke prijssegmenten onderstrepen de ambitie om de retail betrouwbare assortimenten met toekomstperspectief te bieden.

