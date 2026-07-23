SASSA SS27: floraal kant, zachte tinten en een nieuwe flagship-lijn

De zomer van 2027 is licht, vrouwelijk en commercieel doordacht. Bij de start van het seizoen presenteert SASSA, het lingeriemerk uit Bad Urach met meer dan dertig jaar ervaring, haar nieuwigheden voor lingerie en badmode. Met de lancering van de flagship-lijn SASSA STUDIO maakt het merk een duidelijk statement.

Zachte tinten, fijne texturen

Het SS27-seizoen draait om het samenspel van floraal kant, grafische jacquards, fijn borduurwerk, zachte microvezel en lichte spacer-kwaliteiten. De nadruk ligt op gladde, gebonden afwerkingen voor een vrijwel onzichtbare look onder kleding.

Tinen als Ivory, Nude, Zwart en Navy vormen de rustige basis, terwijl Powder Peach, Pistache, Cloud Blue, Olive en Estate Blue voor een zomerse lichtheid zorgen. In de badmodecollectie wordt het spectrum aangevuld met grafische zwart-witcontrasten, maritieme kleurstellingen en expressieve prints. Gerecyclede materialen en ECOVERO-vezels staan voor een bewuster materiaalgebruik.

‘Floral Vibe’. Credits: SASSA

Van balconette tot badmode

Het aanbod beha's is breed: lichte spacer-beha's, voorgevormde beha's, push-up- en balconettemodellen en beha's met volledige cups voor betrouwbare ondersteuning, aangevuld met bijpassende slips en panty's. In de modecollectie zetten drie series de toon: ‘Floral Vibe’ met vrouwelijk, floraal kant en een flexibel draagbare balconette-beha, ‘Bonded Micro’ met gladde, onzichtbare afwerkingen en ‘Luxe Micro’ met mat-zijdeachtige microvezel en moderne cut-out details.

De Selection-collectie blijft een vaste waarde met functionele beha's met volledige cups, terwijl tankini's, bikinitops en combineerbare broekjes de badmode aanvullen. In plaats van losse drops combineert SASSA seizoensgebonden modethema's met een sterk NOS-aanbod. Dit creëert nieuwe koopimpulsen en houdt beproefde series nabestelbaar.

‘Bonded Micro’. Credits: SASSA

‘Luxe Micro’. Credits: SASSA

Nieuwe flagship-lijn SASSA STUDIO

Centraal dit seizoen staat de lancering van SASSA STUDIO. De Frans geïnspireerde lijn combineert rustige elegantie met mediterrane lichtheid, verfijnd kant, fijn borduurwerk en evenwichtige silhouetten. De lijn omvat zeven series met elk vijf stijlen en is gepositioneerd als premium lingerie in het middenprijssegment. De beha-prijzen liggen onder de kritische grens van 50 euro. “Met SASSA STUDIO breiden we ons portfolio uit met een zelfstandige flagship-lijn en versterken we onze positie in de vakhandel gericht”, zegt Christina Bertsch, marketing bij SASSA.

SASSA STUDIO. Credits: SASSA

SASSA STUDIO. Credits: SASSA

De collectie richt zich over alle lijnen heen op vrouwen tussen 30 en 55 jaar die moderne, vrouwelijke lingerie wensen, zonder concessies te doen aan pasvorm, kwaliteit en comfort. Tegelijkertijd investeert SASSA in de digitale samenwerking met de retail, onder andere met de nieuwe B2B-shop op sassa.eu en ondersteunende beeld-, video- en point-of-sale-concepten.

Hiermee brengt het label voor de zomer van 2027 samen wat de retail zoekt: modieuze vernieuwing, een betrouwbare pasvorm en een flagship-lijn met toekomst.