Saul Nash wint 2022 International Woolmark Prize

De Britse herenmodeontwerper Saul Nash is dinsdag in Londen uitgeroepen tot winnaar van de International Woolmark Prize 2022.

Als winnaar ontvangt Nash het geldbedrag van 200.000 Australische dollar (circa 128.500 euro), mentorschap van Woolmark om zijn bedrijf te laten groeien en de mogelijkheid zijn collectie via het International Woolmark Prize Retailer Network bij toonaangevende winkels te verkopen.

Nash, die met zijn meeslepende presentaties en innovatieve collecties een vaste waarde in de Londense modescene is geworden, versloeg zijn concurrentie, de International Woolmark Prize finalisten Ahluwalia, Peter Do, Rui, Jordan Dalah, EgoLab en MmusoMaxwell.

Het thema van dit jaar was 'play' en elke finalist werd uitgedaagd te experimenteren met textiel, design en vooruitstrevende handelspraktijken "om verandering en innovatie te stimuleren voor een bewustere toekomst". Nash creëerde een collectie die de voordelen van merinowol in actieve kleding toonde, met een focus op het minimaliseren van afval en het benadrukken van beweging en prestaties.

De jury, bestaande uit Burberry's creatief directeur Riccardo Tisci en Alaïa's creatief directeur Pieter Mulier, prezen Nash voor zijn moderne toepassing van merinowol, die volgens hen een brug sloeg tussen actieve oplossingen en meer formele eisen. Tot de highlights werden compressie wollen hybride jersey/airtex mesh breisels en een dubbelzijdige jersey met geïntegreerde mesh gaatjes gerekend, sterke stoffen met veel stretch en een ademend vermogen.

"Iedereen heeft het geweldig gedaan en had een winnaar kunnen zijn," zei Riccardo Tisci in een persverklaring. "Maar wat Saul, met zijn balletachtergrond, deed, namelijk lycra vervangen door wol was echt ongelooflijk."

In een reactie op zijn overwinning zei Nash: "Woorden kunnen niet beschrijven wat dit voor mij betekent. In zo'n korte tijd ben ik zo dankbaar voor wat ik in de afgelopen acht maanden heb bereikt. Dit is echt de kers op de top voor alles wat Woolmark voor mij heeft gedaan."

Voor de ontwikkeling van zijn (100 procent) merinowollen stoffen, werkte Nash samen met het in Nederland gevestigde Knitwear Lab, en het onderzoeks- en kennishub voor innovatieve, designgedreven duurzame breigoedoplossingen sleepte daarvoor de Supply Chain Award in de wacht.

Mmusomaxwell wint Woolmark's Karl Lagerfeld Award voor innovatie

Het Zuid-Afrikaanse label Mmusomaxwell van het ontwerpduo Maxwell Boko en Mmuso Potsane de Karl Lagerfeld Award voor innovatie en het bijbehorende prijzengeld van 100.000 Australische dollar in de wacht. Mmusomaxwell omschrijft zichzelf als 'een ready to wear high-end dameskleding merk in de kern'.'Het merk creëert op ethische wijze kleding die geïnspireerd is door het Afrikaanse erfgoed en de hedendaagse cultuur, met een bijzondere nadruk op kleermakerswerk,' zo schrijft het op zijn website.

Mmusomaxwell koos voor een ambachtelijke benadering van zijn collectie, met lokale grondstoffen en end-to-end productie. De jury prees het ontwerpduo voor hun passie, moed en inzet om Zuid-Afrikaanse fabrikanten nieuwe vaardigheden bij te brengen. Mmusomaxwell ontwerpers Maxwell Boko en Mmuso Potsane voegden toe: "Winnen betekent alles voor ons. Het stelt ons in staat met ambachtslieden te blijven werken en merinowol verder te ontdekken, wat fantastisch is."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaald en bewerkt door Esmée Blaazer