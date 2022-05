Saul Nash wint Queen Elizabeth II Award

De British Fashion Council heeft ontwerper Saul Nash uitgeroepen tot winnaar van de Queen Elizabeth II Award. De award werd dit jaar gepresenteerd in het Design Museum in London, door de Hertogin van Cambridge, Kate Middleton, in naam van de Britse Koningin Elizabeth.

De Oost-Londense ontwerper Saul Nash lanceerde zijn merk in 2018 en legt met zijn collecties een verbinding tussen luxueuze designs en sportkleding. Met name zijn combinatie van modeontwerp en choreografie, waarin hij ook een achtergrond heeft, trekt hierbij de aandacht. Zo presenteerde hij eerder collecties via door hemzelf gechoreografeerde dansoptredens, om aan te tonen hoe zijn kleding is ontworpen om in te bewegen.

Daarnaast verkent hij in zijn ontwerpen concepten als cultureel erfgoed en technologische innovaties. Zo deelt de British Fashion Council (BFC) op hun website: ‘’Nash is geselecteerd op basis van zijn rol als culturele innovator, wiens werk gesprekken initieert over identiteit, masculiniteit en klasse.’’

Nash werd vorige maand nog uitgeroepen tot winnaar van de International Woolmark Prize 2022. Hiermee ontving hij een geldbedrag van 200.000 Australische dollar (circa 128.500 euro), mentorschap van Woolmark en de mogelijkheid zijn collectie via het International Woolmark Prize Retailer Network bij toonaangevende winkels te verkopen.

Caroline Rush, Chief Leidinggevende (Chief Executive?) van de British Fashion Council (BFC), deelt op de website van BFC over de uitreiking: ‘’Nash combineert in zijn ontwerpen functie, technologie en maatwerk op een unieke manier die heeft geresulteerd tot een nieuwe kijk op sportkleding. Zijn werk, dat de relaties tussen sport en mannenmode verkend, werd vaak gepresenteerd door middel van ‘show-stopping’ choreografie. We zijn ontzettend trots Saul als instantie te erkennen en kijken ernaar uit zijn merk verder te zien groeien.’’

De ‘Queen Elizabeth II Award for British Design’ is in 2018 in het leven geroepen om licht te schijnen op de rol die de mode industrie speelt in de maatschappij en diplomatieke ontwikkelingen. Het doel is hierbij het onder de aandacht brengen van jonge designers die een een positieve maatschappelijk invloed hebben door duurzaamheidsinitiatieven of het betrekken van maatschappelijke groepen mensen, zo staat vermeldt op de website van het British Fashion Council.