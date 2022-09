Savage x Fenty lanceert loungewear

Lingeriemerk Savage x Fenty maakt de stap naar loungewear, zo blijkt op de Instagram van het merk. De collectie, die de naam Lounge heeft gekregen, lanceert op 8 september.

Uit de beelden blijkt dat de collectie hoodies, onesies, joggingbroeken en meer bevat. Nieuwswebsite Hypebae meldt dat de maten van de items lopen van XXS tot 4X. Prijzen liggen tussen de 25 en 75 dollar.

Oprichter, zangeres, acteur en ondernemer Rihanna meldt in het persbericht in handen van Hypebae: "Savage x Fenty draait in de kern om je sexy en zelfverzekerd voelen. De lounge collectie geeft je dat maar met een chille, laidback twist. Ik wilde comfort en realness toevoegen aan alledaagse stukken die je kunt stijlen op welke manier je maar wilt."