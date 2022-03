Say hi to Rino

Begin 2020 heeft Rino&Pelle de eerste stappen gezet richting een nieuwe ready to wear lijn. Nu, ruim twee jaar later, introduceert het Nederlandse dameslabel een nieuwe lijn onder de naam ‘RINO’. Alle items binnen deze nieuwe lijn sluiten naadloos aan op het klassieke en vrouwelijke karakter dat al sinds 1987 onlosmakelijk met Rino&Pelle als outerwear merk verbonden is.

Introductie RINO

Met de introductie van het label RINO by Rino&Pelle, gaat Rino&Pelle van buiten naar binnen. Het merk wil een duidelijke verdeling maken tussen de outerwear lijn (waar voorheen de focus op lag), en de nieuwe ready-to-wear collecties. Met de komst van het Rino label biedt het merk een aanvulling aan om een totaallook te creëren die tevens los van de bestaande outerwear lijn kan worden ingekocht.

“Inkopers bezoeken onze showrooms tot op heden voornamelijk om outerwear in te kopen voor hun winkels. Er hangen wel ready-to-wear items in de showrooms, maar hier is vaak weinig budget voor vrijgesteld, waardoor er toch hoofdzakelijk outerwear items worden ingekocht,” vertelt Daniel Libner (sales manager bij Rino&Pelle). “Door een nieuwe ready to wear lijn te brengen creëren we meer structuur binnen onze collecties en bieden we onze klanten een totaalplaatje aan dat verder gaat dan alleen een jas.”

Vol nieuwe energie gaat Rino&Pelle nu het RINO-avontuur aan, om de complete garderobe van de vrouw te verrijken.

Binnen RINO ligt de focus op natuurlijke materialen en het uitbreiden van knitwear, viscoses en vernieuwde prints. Doordat de nieuwe lijn het designteam in staat stelt om in complete looks te denken ontstaan er eindeloos veel styling mogelijkheden die perfect aansluiten op de outerwear collectie. In samenhang met de komst van de nieuwe lijn gaat Rino&Pelle ook voor het eerst met meerdere drops per seizoen werken om voor meer vernieuwing gedurende het seizoen te zorgen. Zo zal er allereerst een outerwear drop uitkomen en daaropvolgend twee drops binnen de RINO collectie. De komst van een nieuw label gaat ook gepaard met een nieuwe huisstijl. De RINO collectie is te herkennen aan de beige labels en hangtags met een fel rood prijkend RINO logo.

RINO AW’22

Het is eindelijk tijd om weer naar buiten te treden en de roerige tijd achter ons te laten. Dress-up en laat je verrassen door fijne breisels en ton-sur-ton sets gemixt met grafische prints en jungle vibes. Zachte stoffen en moderne prints zetten de toon in deze collectie. Verwacht een combinatie van classy, cool en comfy looks die vrouwelijkheid benadrukken.

De eerste collectie van RINO by Rino&Pelle is momenteel verkrijgbaar in de showrooms van Rino&Pelle en is medio juli/augustus ‘22 te bewonderen in winkels en online.

RINO, collectie FW22, eigendom van het merk.

Groeiambities

Verandering komt niet vanzelf en het is dan ook niet de eerste keer dat Rino&Pelle van de gebaande paden afwijkt. Zo lanceerde het merk in 2021 hun eerste HomeStories collectie met diverse accessoires om een warme sfeer in huis te creëren. Deze collectie wordt tijdens het winterseizoen verder uitgebreid. Het merk heeft een vooruitstrevende blik en blijft zich continu doorontwikkelen. “We zijn ambitieus en willen de komende jaren verder groeien als lifestyle brand. Het voornaamste doel is om onze klanten een complete beleving te bieden”, aldus Daniel Libner.

Rino & Pelle

Uiteraard kunnen klanten zoals altijd een veelzijdige outerwear collectie van Rino&Pelle verwachten vol met faux fur texturen, reversible jassen, flitsende metallics en warme tinten. Niet alleen de jassen vormen deze collectie, maar ook trendy accessoires zijn wederom van de partij. Denk hierbij aan sjaals, mutsen en handschoenen die onmisbaar zijn bij het trotseren van het koude winterse weer. Vol zelfvertrouwen gaat de Rino&Pelle muze er komende winter op uit in levendige kleuren en statement pieces!