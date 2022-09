Scapino gaat pumps tot en met maat 46 verkopen

Scapino breidt de maatrange uit, zo blijkt uit een persbericht. Met de speciale hakkenlijn ‘Into Forty Six’ wil Scapino pumps voor meer mensen bereikbaar maken. Dit varieert van vrouwen, modeliefhebbende mannen, non-binaire mensen en transpersonen, zo is te lezen in het persbericht.

De schoenencollectie bestaat uit vier unisex modellen en loopt van maat 42 tot en met maat 46. De hakken hebben een prijskaartje van 49,99 en zijn vanaf 30 september te koop.

“Bij Scapino vinden we het belangrijk dat iedereen zich kan kleden zoals die wil. Het zit in ons DNA om schoenen en accessoires die onbereikbaar zijn, beschikbaar en betaalbaar te maken. Momenteel zijn hakken in grote maten erg prijzig,” aldus Jordi Hillenga, marketing manager Scapino, in het persbericht. “Met Into Forty Six bieden we tegen een betaalbare prijs hakken aan voor iedereen met schoenmaat 42 tot en met 46.”