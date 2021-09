Schepers Bosman zet samenwerking met artiesten centraal tijdens muzikale kick-off AFW

Een prestigieus hotel op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam, een modeminnend publiek, Amsterdams label Schepers Bosman en artiesten Sal Rubinstein en Teun Putker van de band Queen’s Pleasure: een contrasterende combinatie die samenkwam voor de kick-off van Amsterdam Fashion Week op woensdagochtend.

Wie nog niet wakker was op de grijze ochtend, was dat na de show van Schepers Bosman in The Grand zeker. Op de eerste verdieping van het hotel staan vijftig stoelen corona-proof opgesteld. Het is het toneel van de show van de overzichtscollectie van het ontwerpersduo bestaande uit Sanne Schepers en Anne Bosman.

Schepers Bosman is door de jaren heen steeds meer bands en artiesten gaan kleden. De ontwerpers schrijven in het persbericht dat op de stoelen wacht voor de aanwezigen dat hun collecties steeds verder ontwikkelen door de interactie met de bands. “We ontwerpen op een experimentele manier in onze werkplaats, zoals een band in hun oefenruimte,” aldus het bericht. De items die tijdens de show verschijnen zijn dan ook een mix van persoonlijke stijlen die zich uit in diverse kleuren, vormen en materialen. Alles wat we van Schepers Bosman gewend zijn komt dan ook naar voren. First and foremost de experimentale patchworks, maar ook het colourblocking, de borduursels, handgemaakte prints en metallic cupro’s. Wie het werk van het label kent, herkent ook meteen de aandacht voor de ambacht en stiksels die in elke collectie voorkomt. De gelaagdheid van de looks zorg ervoor dat alles wat Schepers Bosman te bieden heeft te zien is.

Schepers Bosman verzorgt muzikale kick-off van Amsterdam Fashion Week

De show wordt begeleid door artiesten Sal Rubinstein en Teun Putker van Queen’s Pleasure. Rubinstein neemt meteen aan het begin van de show plaats achter de drums en verzorgt een ritme voor de modellen. Een leuk detail is dat de modellen leden zijn van de bands die Schepers Bosman regelmatig kleedt. Denk aan onder andere de bands Indian Askin, Go Fishing!, Kinetic Field, Nana Adjoa en Space Outer. Na twee outfits te hebben getoond, sluit ook Putker zich aan bij Rubinstein en plugt zijn gitaar in de versterker. Het zorgt voor een steeds opzwepender tempo en een publiek dat duidelijk geniet van zowel de modeshow als de muziek.

Hoewel veel elementen aan de presentatie niet traditioneel zijn, sluit de show wel met de o zo bekende finale. De verzameling van looks die samenkomt zorgt voor een hoge ‘cool factor’. De nonchalante uitstraling van de muzikanten, het vakmanschap van Schepers Bosman en de muzikale performance zorgt voor een waardige kick-off van de modeweek. Zullen de andere merken op het schema van de modeweek de hoge lat die het Amsterdamse label voor ze heeft gelegd, evenaren?

Over Schepers Bosman

Modemerk Schepers Bosman bestaat uit ontwerpers Sanne Schepers en Anne Bosman. De twee studeerden allebei aan designschool ArtEZ in Arnhem waar ze in 2011 cum laude afstudeerden. Schepers vervolgde haar studio aan het IFM in Parijs en Bosman gaat naar Central Saint Martins in Londen. Schepers heeft de Lichting G-Star Raw Talent Award op haar naam staan en Bosman twee H&M Design Awards. Samen wonnen ze 2017 de Mercedes-Benz Les Etoiles award en het duo is momenteel genomineerd voor een Dutch Design Award.