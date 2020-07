Schoenenlabel Tango komt met eerste nationale TV campagne

Tango lanceert na 5-jarig bestaan dit najaar zijn eerste nationale tv-campagne. De ‘It takes two to Tango'-commercial zal vanaf eind september op onder meer de RTL-zenders te zien zijn.

De campagne

De merkcampagne wordt eind september geactiveerd en zal twee weken lang op alle Ad Alliance kanalen te zien zijn. De campagne draait om confidence en comfort. Het schoenenlabel hoopt heel Nederland te bereiken met de boodschap: "Niks 'pijnlijke voeten': deze schoenen zijn sexy en comfortabel. Zó comfortabel, dat je er zelfs op kan dansen. De commercial zal selecte items tonen uit de AW20 collectie en lanceert tegelijkertijd de allereerste - Tango heren collectie.

Groei

Sinds de oprichting van het merk in 2015 was de marketing- en advertentiefocus enkel gericht op online marketing. Met succes, want de B2B portal van Tango groeit hard. In één jaar hebben zij hun online verkoop via het B2B platform verdubbeld.

Kim de Jong, mede-eigenaar: "Nu we met behulp van ons online verkoopkanaal enorm gegroeid zijn, is het tijd om de overstap te maken van start up naar volwassen bedrijf. Met deze TV campagne investeren we in onze lange termijn branding en zal onze naamsbekendheid in heel Nederland vergroot worden."

Over Tango

Tango is een snelgroeiend schoenenmerk, gevestigd in Kaatsheuvel met fabrieken in Portugal. Onze collectie bestaat uit een mix van klassiekers en fashionable items met een vrouwelijke touch. Tango gebruikt alleen de beste Italiaanse/Portugese materialen en zorgt dat elke schoen leer gevoerd is en een uitneembaar voetbed heeft. Hierdoor zijn Tango schoenen niet alleen stijlvol, maar ook erg comfortabel.