‘Schoenenlijn Sarah Jessica Parker wordt stopgezet’

De schoenenlijn van beroemdheid Sarah Jessica Parker komt tot een einde. SJP Collection, opgericht door parker en de wijlen CEO van Manolo Blahnik (George Malkemuss III), stopt deze herfst na tien jaar, zo meldt WWD op basis van een statement.

Het merk zou te maken hebben met concurrentie van trendy schoenenmerken en bekendere merken. SJP Collection richtte zich vooral op klassiekere modellen, maar uitgevoerd in allerlei kleuren. "Where colour is always a neutral", zo is er te lezen op de Instagrampagina van het merk. Prijzen lagen vaak tussen de 200 en 500 euro.

Het merk had ook meerdere winkels in New York.