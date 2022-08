Schoenenmerk ALOHAS bij Fashion Brewery en nog veel meer nieuws uit de Belgische modebrouwerij

Veel nieuws vanuit het hoofdkantoor van Fashion Brewery. De organisatie voert merken in Nederland en België via hun showrooms Noire, The Closet en Eye On Fashion (Antwerpen) en Mote’l (Amsterdam). Eigenaar Dieter Deceuninck vertelt vol enthousiasme wat er bruist binnen het agentschap. Welke nieuwe merken sluiten zich aan, en welke nieuwe collecties maken straks het verschil?

Showroom Noire

ALOHAS, het populaire sandalenmerk uit Barcelona sluit zich ook aan bij de showroom (exclusief België en Luxemburg) en komt in het nieuwe seizoen ook met een tassencollectie. Volgens Deceuninck is het een perfect match: “De hippigheid van de collectie matcht heel erg met de andere merken en klanten in de showroom. De eerste reacties zijn gewoonweg overdonderend! We zijn net het schoenenseizoen gestart wat nog loopt tot 28 September. We kunnen nu al stellen dat ALOHAS de verwachtingen van de introductie ruimschoots zal overstijgen. Dat belooft. www.alohas.io

Met nog geen jaar in de business maakt het kersverse Oval Square zijn entree in de Belgische en Nederlandse modemarkt. In Juli-Augustus wordt de tweede collectie in Showroom Noire en Mote’l aangeboden. Volgens Patricia Verheecke van showroom Noire is het label progressief, sprankelend en hangt het tussen Ganni en Baum und Pferdgarten in. Onder het mum Breaking rules — not traditions zoekt Oval Square de balans tussen sterke klassiekers en eigentijdse mode. De eerste collectie is vanaf Augustus in de winkels te vinden. De najaarscollectie van Oval Square is een geraffineerde mix van esthetische expressies die volledig aansluit bij de vooruitstrevende visie van het label. www.oval-square.com

The Closet

Australisch jeanslabel Abrand ligt sinds Juni voor het eerst in de winkel, gevoerd in zowel Nederland (via Mote’l Amsterdam) als België. Met een hoofdkantoren in Stockholm en Melbourne, heeft het label een Scandinavische en no-nonsense touch. Fun, jong, collaboratief en hoge kwaliteit zijn kernwaarden van het merk dat al wordt gedragen door sterren zoals Dua Lipa, Beyonce en Margot Robbie. Volgens Nils Schaffrath van showroom The Closet is het merk nu al enorm in trek bij retailers, terwijl het volledig nieuw is in de markt (een aantal weken). “Het wordt bij een aantal winkels meteen opgepikt en dat zonder enige mediacampagne. Iets triggert de eindconsument en dat is heel interessant.” www.abrandjeans.com/eu

Eye On Fashion

&Co Woman is van Nederlandse bodem en gaat al een aantal jaar rond in de Belgische markt. Het is het snelst groeiende label qua doorverkoop in de winkels van Fashion Brewery’s merken en krijgt vanaf heden daarom een bredere plaats in de Belgische distributie. Specialisatie van het allround damesmerk is travel quality – kleding die geschikt is voor onderweg. “De matchende broekjes en blazertjes van fijne stretchstof worden ontzettend goed verkocht,” aldus Vicky Deckx van showroom Eye On Fashion. “Je kunt deze stukken zo je koffer ingooien zonder te strijken, want het kreukt niet. Je pakje blijft er heel de dag kraaknet uitzien – net wat lekkerder dan dat je tegen het einde van de dag een vodje bent geworden.” De kracht van &Co Woman is een sterke focus op ‘alle (werkende) vrouwen’. Het materiaal kleed mooi af het maatbereik (XS to 3XL) is groot. Het merk is op korte termijn te bestellen: momenteel is herfst 22 te koop in plaats van lente 23. www.andcowoman.com

Het Amsterdams Freebird maakt ook een sterke comeback na de coronacrisis. De eigentijdse jurkjes zijn enorm in trek in de showroom. De Freebird vrouw is een tikkeltje rebels, vrij en daadkrachtig. Het assortiment is gespecialiseerd op jurkjes maar sierlijke bloezen en pakken met zelfverzekerde uitstraling horen ook bij de nieuwe collectie. www.freebirdicons.com

Mote’l Amsterdam

In de Nederlandse markt komt Club L’avenir met een ode aan Japan. De Gentle Love collection voor zomer 2023 centreert de kimono door een bril van het heden en verleden. “De kimono’s lopen mee met de kleurthema’s van de collectie met tonen zoals fris wit, framboos, zachtroze en jade. Het zijn echte eyecatchers. Sommige zijn afgewerkt met duizenden knopen,” legt Verhagen uit. Het assortiment bevat ook multi wearable dresses, en luchtige bloesjes. “Op de beurs Modefabriek werd er ontzettend goed op gereageerd”, aldus Verhagen, “het verhaal achter de collectie raakt ook.” Het merk wordt ook verkocht in Belgische showroom Noire.

www.clublavenir.com

Fashion Brewery

Sinds afgelopen Januari gaat Fashion Brewery over de internationale distributie van Another- Label – een uitdaging die Deceuninck persoonlijk op zich neemt. Een aantal maanden verder zijn er twee nieuwe landen aan boord, Zwitserland en Finland. Het is een uitbreiding van de afzetmarkt die tot dusver Duitsland en de Benelux besloeg. Er worden mooie groeicijfers tussen de 30-50 procent verwacht. www.another-label.com

