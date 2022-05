Schoenenmerk Clarks maakt stap naar metaverse

Schoenenmerk Clarks is de metaverse ingestapt. Clarks heeft namelijk de game-ervaring Cicaverse gelanceerd op gameplatform Roblox, zo is te lezen in een persbericht.

De Cicaverse is een game-ervaring voor kinderen waarin ze wedstrijden aan kunnen gaan met vrienden. Tegelijkertijd is de Cicaverse gecreëerd om ‘één van de meest iconische, unisex kindermode stijlen van het merk te vieren’ - de Cica-sneaker. De sneaker is namelijk ontworpen door jonge sporters, voor jonge sporters, aldus het persbericht. In de Cicaverse kunnen kinderen dan ook allerlei sporten spelen, zoals BMXen, breakdancen of parkour.

De game bevat ook een virtuele Clarks winkel waarin spelers diverse items kunnen kopen voor hun avatar. Clarks beschrijft in het persbericht onder andere vuurrode sneakers tot jumbo jetpacks. Door de loop van het jaar zullen er meer exclusieve productdrops in de game plaatsvinden.