Schoenenmerk Dechase: Zes vragen aan oprichter Tewodros Dechase

Dechase is een schoenenmerk met een Ethiopisch randje. Het merk verkoopt niet alleen direct to consumer, maar heeft ook meerdere wholesalepartners. Zo is het merk verkrijgbaar in de Benelux en Frankrijk bij totaal tien deuren. FashionUnited legt oprichter Tewodros Dechase schriftelijk zes vragen voor.

Kun je vertellen waarom je Dechase hebt opgericht?

Ik ben in 2016 als fysiotherapeut naar Ethiopië gegaan om stage te lopen bij het nationale atletiek team. Samen hebben wij daar getraind ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De voorbereidingen daarvan waren in Addis Abeba en ik kwam daar midden in het regenseizoen aan. Ik had even geen rekening gehouden met het slechte weer en had alleen sneakers meegenomen. Op een dag liep ik een kapperszaak binnen en de kapper droeg echt geweldig mooie leren boots. Ik vroeg direct waar de schoenen vandaan kwamen. Kort daarna werd ik naar een klein atelier begeleid waar ik deze schoenen kon kopen. Ik nam een paar voor mijn toenmalige vriendin mee en na mijn aankomst in Nederland kreeg ik aan alle kanten complimenten over mijn boots. Er begon al wat te kriebelen maar nadat ik op een gegeven moment een bestelling van een winkel kreeg die toentertijd onmiddellijk 200 paar schoenen wilde hebben was de keus gemaakt. Ik stopte met mijn studie fysiotherapie en ben 100 procent op Dechase gaan focussen.

Beeld via Dechase

Hoe zou je Dechase als merk omschrijven? Wat is de USP?

Tijdloze schoenen met trots gemaakt in Ethiopië. Wij zijn een van de weinige merken die produceren in Afrika. Wij willen hiermee laten zien dat ook de hoogste kwaliteit uit Afrika kan komen. En doordat vrijwel de gehele supply chain zich in Ethiopië bevindt investeren wij indirect terug in de lokale economie.

Wie is de doelgroep van Dechase?

De bewuste stijlvolle klant. Wij geloven dat de dress shoe net als de sneaker in ieders kledingcast hoort. Onze schoenen worden chrome free geproduceerd, een duurzame manier om leer te produceren. Wij hopen hiermee de duurzame keuze te zijn voor de klant die op zoek is naar boots, loafers of Chelsea boots.

Beeld via Dechase

Met wat voor retailers zou je willen samenwerken?

De unieke multibrand stores in Nederland die ook durven om nieuwe verhalen in fashion te vertellen.

Wat zijn de toekomstplannen voor het merk?

Wij zijn heel erg bezig met het uitbreiden van onze collectie, naast boots introduceren wij volgend jaar ook slides. Ook hebben wij de ambitie om een flagship store te openen waar wij ons verhaal kunnen vertellen.

Wat is de ultieme droom voor Dechase?

De wereld laten zien wat voor mooie producten uit Afrika komen en wereldwijd in winkels beschikbaar te zijn.