Schoenenmerk La Strada breidt uit met mannencollectie

Nederlands schoenenmerk La Strada lanceert een mannencollectie. De lijn zal toepasselijk genoeg La Strada Man heten, zo blijkt uit het persbericht.

De collectie richt zich op mannen tussen de 25 en 55 jaar en de prijzen variëren tussen 69 en 89 euro. Volgens La Strada gaat het om een ‘jonge en dynamische collectie’. Voor de ontwikkeling van de mannencollectie heeft La Strada Joost van der Hall aangetrokken. Van der Hall is afkomstig van Braend schoenen waar hij 15 jaar werkzaam was. Naast het ontwerp van de schoenen neemt hij ook de verkoop in de Benelux op zich. “Vanuit het huidige damesschoenenmerk gaat La Strada zich nu dus ook toeleggen op herenschoenen. Met hetzelfde gevoel maar – heel belangrijk - wel als op zichzelf staand label: La Strada Man”, aldus Van der Hall in het persbericht.

De eerste items die gelanceerd worden zijn vijf paar sneakers in diverse uitvoeringen. Daarnaast komen twee hoofd collecties met on-trend aanvullingen, aldus het persbericht. De schoenen bestaan uit synthetische materialen met lederen details, maar La Strada meldt in het persbericht dat het de ambitie heeft vegan modellen te maken. AW21 is de eerste La Strada Man collectie. La Strada meldt dat de collectie een startmarge heeft van 2.7.