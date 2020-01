Schoenenmerk Tamaris lanceert kledingcollectie

Tamaris neemt de volgende stap, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het schoenenmerk lanceert namelijk de eerste kledingcollectie met doel een compleet lifestyle merk te worden.

De collectie bestaat uit tops, jurken, denim, jassen en breisels. Genaamd Fashletics by Tamaris biedt de lijn een mix van trends, basics en ‘commerciële evergreens’ aldus het bericht. De patronen in de collectie variëren van gebloemd, tot etno en strepen. De kledingitems zijn te herkennen aan de Tamaris-stud met een T erop. Prijzen beginnen vanaf 24,95 voor een t-shirt tot 199,95 euro voor jassen. De gehele collectie is vanaf 25 februari te koop op de websites van Tamaris en Otto.

“We willen ons merk zo aantrekkelijk mogelijk maken en deze aantrekkingskracht ook toepassen in andere productcategorieën,” aldus Jens Beining, CEO van de Wortmann Group, de eigenaar van Tamaris. “Ons doel is constant te ontwikkelen en ons licentie portfolio uit te breiden. Dit is een significante stap voorwaarts.”

Voor de collectie heeft Tamaris samengewerkt met de Otto Group, zo is te lezen in het bericht. De Otto group was verantwoordelijk voor het ontwerp van de collectie dankzij een licentie.

Beeld: via Tamaris