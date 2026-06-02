‘Schoenenmerk Van Bommel wordt Swallow’

Een naamsverandering bij het oer hollandse schoenenmerk Van Bommel. Om naamsverwarring te voorkomen tussen de merken Floris van Bommel en Van Bommel zal de laatste eind 2026 verder gaan als Swallow, zo meldt het bedrijf in een interview met Belgische krant De Tijd.

De ‘Van Bommel’-lijn brengt minder dan 10 procent van de totale omzet van het familiebedrijf binnen. Het gaat om klassieke schoenen. Eind 2026 zal de naam dus veranderd worden. ‘Swallow’ is een knipoog naar het logo met zwaluw dat Van Bommel decennia geleden ook al op de markt bracht. “We hebben even getwijfeld, want het woord swallow heeft ook andere connotaties, maar we zijn er toch voor gegaan, omdat we het mooi, sierlijk en elegant vinden”, aldus creatief directeur Floris van Bommel tegen De Tijd.

De Van Bommel familie maakt al eeuwenlang schoenen. De eerste schoen werd in 1718 gemaakt, aldus de website van het bedrijf. Inmiddels staat de negende generatie aan het roer - broers Floris, Reinier en Pepijn.