Schoenenmerk Van Lier lanceert luxe sneaker merk VNLR

Schoenenbedrijf Van Lier breidt uit. Het merk lanceert een nieuw luxe sneaker merk VNLR, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf zag hoe belangrijk sneakers voor mannen zijn geworden en besloot een eigen luxe sneaker collectie op te zetten.

“VNLR sneakers zijn meer gecompliceerd dan ‘gewone’ Van Lier sneakers. Ze hebben complexe styling met luxe details, met 3D effecten en spannende lijnen,” aldus het persbericht. “De unieke en indrukwekkende VNLR zolen met 3D logo’s zijn gemaakt uit een ideale mix van rubber en synthetisch materiaal. Ze bieden optimaal comfort en duurzaamheid.”

Het bedrijf heeft ook gekeken naar verduurzaming van sneakers. Zo is het leerpercentage gereduceerd waar mogelijk. Ook de productie, de bedrijfsprocessen rondom de productie en distributie zijn allen duurzaam ingericht.

VNLR sneakers hebben een prijs tussen de 159,90 en 189,90 euro. Bij de verpakking van de sneakers is gelet op een ‘luxe ervaring’ zo schrijft Van Lier. De doos waarin de schoenen komen is dan ook uitgevoerd in mosgroen met een matgouden opdruk. De schoenen zijn verkrijgbaar in de brandstores van Van Lier en online.