Schoenenmerk Wolky lanceert collectie speciaal voor hallux valgus

Wie werkzaam is in de schoenen- of voetenbranche, is ongetwijfeld bekend met de term hallux valgus. Deze vervelende knobbels bij de aanzet van de grote tenen zorgen voor flink wat ongemak.

Exacte cijfers zijn er niet, maar duidelijk mag zijn dat een flink aantal mensen hier (op den duur) mee te maken krijgt. Dit kan erfelijk bepaald zijn, maar veel vaker is hallux valgus een gevolg van knellend schoeisel of het te veel lopen op (hoge) hakken.

Erg vervelend natuurlijk; lopen wordt moeilijk en schoenen kopen een totale ramp. Het kan zelfs zo pijnlijk worden dat een operatie de laatste optie is. Helaas pakt ook een operatie niet voor iedereen even goed uit.

Een heuse hallux valgus-schoenencollectie

Dat kan én moet anders, vindt Wolky. Dit comfortschoenenmerk ontwikkelde daarom een serie schoenen voor vrouwen met hallux valgus. Na uitvoerig testen was de mening van het testpanel niets dan lovend. Wolky besluit daarom deze hallux valgus-schoenen een vaste plek te geven in de voorjaars- en najaarscollectie.

Hallux valgus-schoenen die er ook nog eens goed uitzien

Nu denk je wellicht dat zulke schoenen er vast erg ‘medisch’ en niet al te vlot uitzien. Maar niets is minder waar; stoere veterschoenen, glimmende cowboylaarzen en kekke sneakers maken deel uit van de hallux valgus-collectie. En juist dat eigentijdse uiterlijk maakt dat ze voor zowel comfortschoenenzaken als meer modieuze schoenenwinkels een mooie aanvulling zijn.

Over Wolky

Familiebedrijf Wolky viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Al vanaf 1982 staat het bedrijf bekend om haar comfortschoenen met een anatomisch gevormd voetbed en een doordacht ontwerp van leest en pasvorm, aandacht voor styling en kleur én een gedegen afwerking. Over de jaren heen zijn talloze schoenen ontwikkelt, die niet alleen de ‘gemiddelde’ voet bedienen, maar juist ook uitkomstbieden voor voeten die wat extra zorg nodig hebben. Zo zijn Wolky-schoenen optimaal verstelbaar en is bijna de hele collectie uitgerust met een uitneembaar gevormd voetbed – zelfs bij een groot deel van de sandalen – dat ideaal is voor vrouwen met eigen zooltjes. Ook schoenen voor de vollere voet of de hoge wreef, schoenen met een extra warme voering, waterproof-varianten en zelfs vegan schoenen maken onderdeel uit van de Wolky-collectie.

