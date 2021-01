Schoenontwerper en professor Jimmy Choo start eigen modeacademie

Jimmy Choo gaat op zoek naar de volgende generatie van mode talent, zo is te lezen in een persbericht. De schoenontwerper en professor start namelijk zijn eigen modeacademie in Londen.

De JCA London Fashion Academy moet aankomende september de deuren openen, zo is te lezen in het bericht. Het zal de nieuwste Britse universiteit worden die gewijd is aan mode. “De cursussen van de academie combineren de nieuwste inzichten in hedendaags ontwerp met ondernemers vaardigheden die nodig zijn om een succesvol modemerk van de toekomst op te zetten en aan te sturen.” De academie werkt met een incubatie-model waar studenten gevormd worden tot opkomende professionele ontwerpers door middel van het werken met een mentor. De studenten krijgen ook toegang tot toonaangevende ontwerpers, aldus het persbericht, wat nog nooit eerder is aangeboden bij traditionele scholen.

JCA London Fashion Academy biedt vier cursussen aan aankomend schooljaar: een foundation diploma in fashion, een bachelor in design, branding and entrepreneurship, een bachelor in design and accessories en een masters in fashion entrepreneurship in design and brand innovation.

“Deze academie stond al jaren op de planning, dus we zijn blij dat het in september de deuren opent,” aldus Jimmy Choo in het persbericht. “Londen is een wereldwijde modehub en heeft veel van ‘s werelds meest interessante ontwerpers voortgebracht. Het is echter zelden dat deze ontwerpers hun opleiding verlaten met een combinatie van kennis, vaardigheden en de middelen om een merk te maken, lanceren en opbouwen op een wereldwijd podium. De academie zal dit gat dichten en internationaal gefocust en ondernemend talent voeden.”