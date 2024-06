Schooljongens, ravers en cowboys: de streetstyle van de 106e Pitti Uomo

De herenmodebeurs Pitti Uomo wordt beschouwd als een van de bakermatten van het maatwerk en een van de weinige overgebleven speeltuinen waar heren en dandy's hun mooiste dubbelknoops blazers, op maat gemaakte pakken en stropdassen kunnen showen. En toch heeft de zogenaamde "Pitti Peacock" - uitbundig geklede mannen in klassieke herenkleding met een twist die de aandacht van de camera's trekt - de afgelopen seizoenen plaatsgemaakt voor een veel persoonlijkere benadering van kleding.

Hoewel maatwerk nog steeds de overhand heeft in de Fortezza da Basso, de thuisbasis van de beurs, bieden de zomermaanden en de stijgende temperaturen ruimte voor mode-experimenten. FashionUnited heeft enkele streetstyle-trends verzameld die de heren hebben gekozen om de temperaturen in Florence te trotseren.

Schaduw met een statement

Terwijl veel gasten op Pitti Uomo in de winter een hoofddeksel kozen om hun oren warm te houden, kozen ze deze keer voor honkbalpetten om zichzelf te beschermen tegen de felle zon.

Caps op Pitti Uomo. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Back to school

Terwijl op de meeste plaatsen schoolkinderen zich voorbereiden op hun zomervakantie, waren uniformen in trek op Pitti Uomo.

Back to School in Florence. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In overeenstemming met de schooljongenstraditie droegen verschillende gasten kniekousen en loafers, korte shorts en loszittende overhemden of blazers. Velen maakten hun outfit compleet met een bijpassende stropdas.

De cowboy zit in de details

Al een aantal seizoenen bestormen de cowboys het Florentijnse fort alsof het het Wilde Westen is. Dit jaar zat de duivel - of liever de ruiter - echter grotendeels in de details.

Een cowboy en zijn paard op Pitti Uomo. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De gasten brachten het duidelijkst hulde aan het Wilde Westen met cowboyhoeden, maar laarzen - ondanks de hitte -, chaps en veel denim volgden kort daarna.

Cowboydetails op Pitti Uomo. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Varianten in workwear

‘Workwear’, oftewel werkkleding, heeft de mode al lang stormenderhand veroverd en vindt nu ook bij de modieuze menigte op Pitti Uomo in de smaak. Voor de zomer hebben sommige mannen hun elegante blazers ingeruild voor cargo-gilets, wat bewijst hoe veelzijdig ze kunnen zijn.

Gasten op Pitti Uomo. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gedragen over poloshirts, T-shirts met korte mouwen of overhemden, open of dicht en gecombineerd met wijd uitlopende jeans of chino's, heeft het werkkledingvest indrukwekkend zijn potentieel getoond.

Rave-cultuur

Ravemuziek maakt deze zomer een comeback en lijkt niet alleen de culturele tijdgeest op sociale media te hebben veroverd, maar ook de garderobe van sommige gasten op Pitti Uomo.

Rave-mode in Florence. Credits: links – chillaxingroad/Pitti Immagine, in het midden en rechts – ©Launchmetrics/spotlight

Zonnebrillen, neonaccenten en camouflage vormen de hoekstenen van de looks, terwijl T-shirts met brede banden of zelfs geknipte, buikvrije logoshirts de look afronden. Tatoeages zijn natuurlijk geen must voor de perfecte outfit, maar in dit geval zijn ze de kers op de taart.