Schots merk Lyle & Scott gaat schoenensamenwerking aan met Unlimited Footwear Group

De Nederlandse Unlimited Footwear Group (UFG) heeft de schoenenlicentie van Schots merk Lyle & Scott verworven, zo meldt de groep in een persbericht. Voor het SS23-seizoen wordt een 'geconsolideerde collectie' gepresenteerd door Lyle & Scott.

UFG is met de nieuwe licentie verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie en distributie van alle Lyle & Scott schoenencollecties in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Scandinavië en de Verenigde Staten. De collectie zal zich richten op mannen, vrouwen en 'jongeren', aldus het persbericht. Er zullen twee collecties per jaar worden gelanceerd met een 'mid-prijsniveau'. De schoenen zullen verkocht worden via de internationale verkooppunten van het merk.

Lyle & Scott heeft in het verleden wel al schoenen geproduceerd maar op het moment van publiceren is er geen schoenenaanbod te vinden op de website van het merk.

"UFG ziet sterke potentie voor Lyle & Scott footwear wereldwijd en wil ervoor zorgen dat het merk kan profiteren van UFG's jaren van ervaring en internationale netwerk," aldus Bart van Helvoirt, CEO van de Unlimited Footwear Group. "We kijken uit naar de samenwerking met het Lyle & Scott team voor de verdere expansie en het merkbewustzijn van het merk."