Scotch & Soda brengt samen met The Knitwit Stable een Nederlands wollen vest

Het Nederlandse modemerk Scotch & Soda heeft de handen ineengeslagen met The Knitwit Stable voor de creatie van een Nederlands wollen vest. "De samenwerking maakt deel uit van Scotch & Soda's reis naar het gebruik van duurzame productiemethoden en de integratie van Nederlandse wol in de toeleveringsketen," zo meldt het modemerk in een persbericht.

Het uniseks vest is volledig gemaakt van natuurlijke, ongeverfde garens en per item is circa twee kilo ruwe wol gebruikt. De samenstelling bestaat uit 80 procent wol van de witte texelaar (schapen) en 20 procent alpaca. De dieren grazen in Nederland.

Nederlands wol: boerderij en brei-atelier in Baambrugge

The Knitwit Stable is de naam van de boerderij en breiatelier van Reina Ovinge, gelegen in Baambrugge te Utrecht. Ovigne is ervan overtuigd dat het creëren van inzicht en transparantie een belangrijke stap is naar een duurzamer productiesysteem voor mode, zo meldt ze op haar website. Dit brengt Ovigne in de praktijk op haar eigen boerderij en breiatelier, waar de hele productieketen van wol inzichtelijk is gemaakt. Ovigne fokt haar eigen angorageiten en merinoschapen. Hun vachten worden verwerkt tot duurzame garens en eindproducten op de verschillende breimachines in het atelier. The Knitwit Stable organiseert lezingen en workshops, en het bedrijf fungeert tevens als adviesbureau voor kledingproducenten.

Scotch & Soda x The Knitwit Stable

Het vest is vanaf 1 november in gelimiteerde oplage verkrijgbaar bij geselecteerde Scotch & Soda winkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het VK en de US, en via de webshop. De verkoopprijs bedraagt 260 euro.

Scotch & Soda meldt in het persbericht ook dat het zich (eerder) dit jaar heeft aangesloten bij de Responsible Wool Standard: een standaard die dient als maatstaf in duurzamere wol. Bij bedrijven met dit keurmerk wordt het welzijn van de schapen gecontroleerd en het land waarop ze leven.

In 2019 bracht Joe Merino samen met The Knitwit Stable een 'Oerhollandse' wollen trui op de markt.