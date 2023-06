Scotch & Soda keert na acht jaar terug op Pitti Uomo

Na een afwezigheid van meer dan acht jaar keert Scotch & Soda terug op Pitti Uomo in Florence. Dat maakt Groep Alain Broekaert (GAB), de groep die in mei aankondigde de Franse tak van Scotch & Soda Retail SAS over te nemen, bekend in een persbericht.

De stand van Scotch & Soda zal de collectie van spring-summer 2024 bevatten en heeft een nostalgisch tintje, onthult GAB vast in het persbericht. Het merk wil zo ‘terug naar zijn roots’ gaan. De collectie heeft dan ook een retro touch en is bohemianchic met kleurrijke uitspattingen Zo komen oversized overjassen met ruitjesprints en dandy-achtige accessoires terug in de collectie.

De beurs vindt van 13 juni tot 16 juni plaats in Florence.