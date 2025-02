Scotch & Soda lanceert 'Born to Love' capsulecollectie met iconische popartkunstenaar Burton Morris

Scotch & Soda, het Amsterdamse modemerk, kondigt met trots zijn capsulecollectie voor SS25 aan in samenwerking met de iconische Amerikaanse popartkunstenaar Burton Morris. De 'Born to Love'-capsulecollectie, die draait om het onuitputtelijke thema LIEFDE van het merk, is voorzien van Morris' kenmerkende levendige harten, waarmee een gewaagde pop-art esthetiek tot leven wordt gebracht, precies op tijd voor Valentijnsdag.

Deze unisex collectie herinterpreteert moderne werkkleding met een kleurrijke twist, door enkel- en meerkleurige zeefdrukpatches, ingewikkelde jacquard-patronen en dynamische borduurtechnieken met een "handgemaakte look" te combineren. Kleine satijnsteekdetails op de zakken voegen een speelse touch toe, waardoor elk stuk een draagbaar kunstwerk wordt. Belangrijke items zijn onder andere gestructureerde trucker- en bomberjacks, grafische T-shirts, een bijpassende gebreide set en hoodies, aangevuld met opvallende accessoires zoals een baseballpet, een tote bag en een zijden sjaal.

Credits: Scotch & Soda

Credits: Scotch & Soda

Joey Gabbay, CEO van Bluestar Alliance, vertelt: "Scotch & Soda blijft zich laten inspireren door gedurfde kunstenaars en creatievelingen. We grepen de kans aan om samen te werken met Burton Morris, een van de meest opwindende Amerikaanse popartkunstenaars van dit moment. Samen hebben we een unieke en levendige collectie gecreëerd voor onze 'Born to Love'-capsulecollectie, die een opvallende wisselwerking tussen iconografie en kleur biedt, waarvan we weten dat de Scotch & Soda-klant ervan zal genieten."

Credits: Scotch & Soda

“Ik ben heel blij met de samenwerking met Scotch & Soda om een explosie van kleur, energie en optimisme in hun unieke ontwerpen te brengen. Deze samenwerking viert individualiteit en creativiteit, waarbij mijn pop-art esthetiek wordt gecombineerd met hun gedurfde modestatements. Liefde is de ultieme uiting van verbinding en creativiteit, en deze collectie legt die geest vast door middel van levendige ontwerpen en krachtige energie. Samen hebben we stukken gecreëerd die individualiteit vieren en positiviteit uitstralen, en iedereen eraan herinneren om hun hart op hun mouw te dragen - letterlijk en figuurlijk.” - Burton Morris