Seabass founder Kayleigh van Ruiven over het designproces van mooie mode: “We proberen om het ontwerpproces altijd naar een volgend niveau te tillen”

High-end mode ligt niet zomaar in de schappen – er gaat een heel designproces aan vooraf. Dat weet founder en creatieve directeur Kayleigh van Ruiven van kinderlabel Seabass als geen ander. Seabass bestierde het afgelopen jaar opnieuw de markt met haar stijlvolle én beschermende UV-pakjes voor kids. Van Ruiven neemt FashionUnited mee langs de ontwerpstadia van de swimsuit waar ze trots op is – van het idee tot aan het strand.

Waar begint het allereerste begin van deze swimsuit?

Bij inspiratie, zoals met elk creatief proces. We praten over producten, maar het gaat eerst om een visie, een gedachte. Bij ons is dat UV swimwear voor kids. Het idee is ontstaan op een hele fijne plek: Miami Beach. We waren met ons verse gezin op het strand en het huidje van onze kleine werd rood. Continu insmeren met zand is erg onhandig, dus wij vonden dat wij hem moesten voorzien van een UV-shirt. Alleen – als ik het even ongerept mag zeggen – ik vond alleen lelijke lycra shirtjes met kikkers en haaien erop. Ik verlangde naar iets stijlvollers. En om te zorgen dat hun kinderen later ook van dat strand kunnen genieten, kozen we voor gerecycled plastic van afval van die stranden. Toen was de cirkel compleet.

Recycling voegt een extra stap toe aan het designproces

Daarvoor werken we met partner SEAQUAL uit Spanje. Zij vissen plastic uit de Middellandse Zee en verwerken het tot polyesterbolletjes. Dat wordt samengeperst tot polyesterstof. Wij merken dat dat een leuk verhaal is om naar de kids over te brengen. Ik mag het regelmatig op een basisschool uitleggen en dan zie je dat dit onderwerp bij hen al veel meer leeft.

Wat is de rol van stijl in jullie ontwerpen?

Elegant en comfortabel is een combinatie waar ik altijd naar streef – voor mezelf en voor mijn kinderen. Er zijn altijd wat herkenningspunten met Coco Chanel. Er zijn veel fashion designers met een prachtig verhaal, maar ja Chanel…[is favoriet]. Dit swimsuit design heet daarom Biarritz, naar het kustplaatsje waar zij haar eerste boetiek had en waar veel van haar inspiratie vandaan kwam. Dat was in een tijd waarin iedereen in strakke korsetten en onmogelijke jurken werd gehesen. Ik vind haar uitgangspunt fantastisch: dat een elegante en zelfverzekerde uitstraling gewoon comfortabel kan zijn. Ik heb dat idee naar kinderkleding gebracht.

Hoe vertaalt dat verhaal zich in prints?

Vanaf Biarritz borduurde ik eigenlijk verder voor andere prints. Ik laat me altijd inspireren door badplaatsen in de wereld waar twee elementen aanwezig zijn: strand, en een stukje mode en kunst. Zo zie je bij het Taormina shirt echt de Siciliaanse kunst terug. In dezelfde lijn hebben we Positano met een bloemenprint met de takjes, want ik was erg gecharmeerd door Franco’s Bar. Het zijn alle plekken waar ik ben geweest, waardoor ik het gewoon helemaal voel en kan vertalen in een print.

Hoe navigeer je van concept naar het echte product?

Ik begin bij mijn team: gewoon te vertellen wat het idee is. Ik maak er een moodboard van met alle foto's die ik kan vinden van de omgeving. Terwijl ik vertel beginnen zij te tekenen en in te kleuren en dan geef ik mijn commentaar. Samen definiëren we de kleuren van ieder detail met Pantone kleur codes. De chemie speelt in dit proces een belangrijke rol. Zo komen we tot onze in-house prints. Het maakt ons uniek.

Het ontwerpen van de collectie en het kiezen van de stoffen loopt altijd een beetje parallel. Eerst maken we een prototype, dus blank en zonder print en kleur. Dan heb je de mogelijkheid om te zeggen: de fit zit niet goed, of er moet ietsje meer stretchen in. Je hebt ook nog attributen zoals knoopjes, ritsjes, zakjes en eigenlijk alles wat er op gezet wordt.

Dan gaan we over op prints en kleuren beoordelen. Wij laten al onze spullen maken door onze Fair Trade partner in Portugal. Dan maken ze zogeheten strike offs – prints op de stof die ik heb uitgezocht. Als die hele fase helemaal check is, gaan we over op samples die je dan ook gebruikt voor fotoshoots.

Een heel proces. Hoeveel tijd gaat er ongeveer overheen?

5 tot 6 maanden en dat vind ik nog snel. Je moet rekening houden met lead times. Voor bepaalde stoffen kan het zomaar drie maanden duren vanaf het moment van bestellen. Maar we hebben heel duidelijk wat het moet zijn. Daarnaast weten zij bij onze fabriek in Portugal precies de adresjes waar je wat het best vandaan kunt halen. Zij hebben connecties. Het is fijn om met zo'n sourcing company te werken. Daarom is alles heel afgebakend.

What’s next?

We zijn aan het uitzoeken of we de shirts voor de nieuwe collectie kunnen maken van gerecycled materiaal van autobanden. We kijken nu of we met interessante partijen kunnen samenwerken. Zo proberen we om het ontwerpproces altijd naar een volgend niveau te tillen en steeds verder te innoveren.