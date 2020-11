Secrid CEO René van Geer:“Over tien jaar is produceren in eigen land de normaalste zaak van de wereld”

Reshoring is dé trend. Het Nederlandse merk Secrid , uitvinder van de Cardprotector, is expert op dat gebied. “Al vanaf het begin laten we vrijwel alle onderdelen in Nederland produceren”, aldus co-founder René van Geer. In dit interview voorspelt hij dat produceren in eigen land de normaalste zaak van de wereld gaat worden.

Secrid is het bedrijf van founders René en Marianne van Geer. In 2009 ontwikkelden zij hun unieke en vooral superveilige Cardprotector die zowel los als in een wallet kan worden ingebouwd. Vandaag de dag liggen de kaarthouders en wallets van Secrid wereldwijd in ruim 7.500 geselecteerde (web)winkels. Samen met hun drie kinderen en bijna honderd collega’s werken René en Marianne dagelijks aan het verbeteren en doorontwikkelen van de Cardprotector en hun bedrijf.

Vertel eens over de journey die Secrid tot nu toe heeft afgelegd?

Ik kan je zeggen: het was een bumpy road. Van 1995 tot en met 2008 was onze eerste kaarthouder, de Bodycard, een activiteit naast ons designbureau Spirid. In die twaalf jaar hebben we geleerd dat het zakelijk verstandig is om je op één activiteit te focussen. Daarom hebben we in de crisis van 2008 de balans opgemaakt en ervoor gekozen ons designbureau vaarwel te zeggen. In plaats van voor derden te ontwerpen, wilden we liever producten in eigen beheer gaan ontwikkelen en produceren. Vanaf dat moment hebben we ons volledig gefocust op een nieuwe kaarthouder, waardoor we veel dichterbij onze eigen visie en doelstellingen konden blijven. Wat we bijvoorbeeld heel belangrijk vinden is een goede, schone en maatschappelijk verantwoorde productie. We laten dan ook vrijwel alle onderdelen in Nederland produceren. Slechts enkele onderdelen halen we uit België, Duitsland en Italië, omdat die in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Verder staan we voor een uitmuntende kwaliteit. Alleen het beste is goed genoeg. Mochten producten onverhoopt toch een defect hebben, dan zorgen we dat het gerepareerd wordt.

Waarom hebben jullie destijds besloten de productie in eigen land te houden?

Laten we de vraag eens omdraaien: “Waarom ver weg produceren als het ook dichtbij huis kan?” Het is interessant om te bemerken dat produceren in China de standaard is en dat produceren in Nederland iets is wat je uit moet leggen. Wat ons betreft klopt dat niet. Wij zagen destijds de noodzaak niet om naar het buitenland te gaan. Sterker nog: we zagen vooral veel nadelen in het produceren in China. Bovendien signaleerden we dat veel bedrijven voor het buitenland kozen om op milieukosten te besparen. Daar wilden wij niet aan meedoen. Produceren op basis van de strengste milieueisen vinden we een belangrijke verantwoordelijkheid van iedere producent. En wat blijkt: met een slim ontwerp en prettige partners kun je in Nederland prima concurrerend portemonnees maken.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Klassieke billfolds zijn arbeidsintensief en dus kostbaar. In Nederland produceren werd voor Secrid mogelijk omdat we een totaal nieuw concept hadden bedacht en zelf productieprocessen en gereedschappen hadden ontwikkeld. Onze productietijd is daardoor korter dan voor klassieke billfolds. Dat wil niet zeggen dat onze productie volledig is geautomatiseerd. In 2019 verschaften we in Nederland werk aan circa driehonderd mensen op verschillende productielocaties. In dit ‘coronajaar’ 2020 is de bezetting voor onze portemonnees tijdelijk een stuk minder, maar gelukkig hebben veel van onze leveranciers nog ruim voldoende werk.

Jullie hebben afgelopen voorjaar bijgedragen aan de ontwikkeling van mondkapjes voor het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Zuid-Holland? Hoe kwam dat zo?

Onze naaiateliers stonden stil en een collega van ons woont vlak naast het ziekenhuis. Via via hoorden we van de urgente tekorten en toen was de link snel gelegd. We hadden onze productielijn binnen enkele weken omgebouwd en volledig productief. Het was een mooi project dat ons veel voldoening heeft gegeven. Op dit moment zijn vier van onze leveranciers nog druk in de weer met mondkapjes en gezichtsmaskers. En één fabriek heeft een groot deel van z’n capaciteit ingezet voor de productie van beademingsapparatuur.

Wat is het grootste voordeel van in eigen land produceren?

Ik kan niet één voordeel noemen, het zijn er zoveel. De hoge kwaliteit en eenvoudige kwaliteitscontroles, schone processen, eenvoudige communicatie, alles in dezelfde tijdzone, korte reistijden (bijna alles binnen 150 km), minimale CO2 uitstoot, snel schakelen in collecties, kleine series, kleine voorraden, minder kapitaalbeslag, tot de week voor kerst gewoon uit voorraad kunnen leveren, stabiele prijzen (onafhankelijk van dollarkoersen), politieke stabiliteit, geen invoerrechten, lagere invoerrechten bij export naar de VS en ga zo maar door. Een ander belangrijk punt is dat bijna al onze namakers in China zitten. Als we daar zelf zouden produceren, zouden we de namakers opleiden om ons kwaliteitsniveau te halen. Nu is er nog steeds een groot kwaliteitsverschil tussen onze producten en de Chinese namaak. Het is grappig om te zien dat inmiddels ook enkele zeer dure walletmerken met namaak-cardprotectors werken. Zelfs deze dure merken komen niet met goede kwaliteit. Iedereen lijkt zich te verkijken op de complexiteit van het productieproces. Daarom houden we dit lekker dicht bij huis. Tot slot is ook de oplopende politieke onrust in China en de VS voor ons een reden om blij te zijn met onze productie in Nederland.

Tijdens de coronacrisis hadden veel bedrijven ineens te maken met producten of onderdelen die niet meer geleverd konden worden. Merkten jullie dat het, ten opzichte van andere merken, een voordeel was dat jullie de productie in Nederland hebben? Wij hebben zelf geen dag zonder producten of onderdelen gezeten. Uit de markt hoor ik weinig feedback over de situatie bij bedrijven die kopieën of look-a-likes uit China halen. Wellicht hadden die wel te maken met leverproblemen. Een positief geluid dat ik wel concreet uit de markt opvang, is de toenemende bewuste vraag naar verantwoorde productie, dus naar ‘not made in China’.

“De bewuste vraag naar verantwoorde productie neemt toe. ‘Not made in China’: dat is wat steeds meer consumenten willen”

Gezien jullie ervaring met reshoring: wat zouden jullie andere merken hierover kunnen adviseren?

Zoals reeds aangegeven zien wij voor Secrid alleen maar voordelen. In het algemeen denk ik dat het produceren in Nederland en in de EU de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Toen wij begonnen met de productie in Nederland verklaarde iedereen ons voor gek. Tegenwoordig zijn velen geïnteresseerd of doen het zelf ook al. Over tien jaar is het de normaalste zaak van de wereld geworden.

Hoe gaan jullie om met de huidige crisis?

Een crisis is natuurlijk ingrijpend en intensief, vooral voor de zieke mensen in ons netwerk. Ook is onze omzet ingezakt. De verkoop op toeristenlocaties, vliegvelden en in vliegtuigen is opeens nihil en komt binnen een paar maanden ook niet terug op het oude niveau. Niet alle winkels in ons netwerk gaan dit overleven. Onze brandstore in Rotterdam was nog maar een paar maanden open toen de coronacrisis begon. Financieel was dat geen handige timing, maar we hadden deze winkel vooral geopend als ‘laboratorium’, om te experimenteren en ervaren hoe het is om een winkel te hebben, zodat we ons beter kunnen inleven in de 7.500 retailers waar we aan leveren. Op dat vlak is de winkel ook in deze periode enorm leerzaam en zeker iets dat wij ieder merk zouden aanraden. Tegelijkertijd voelt deze crisis als een periode van bezinning. We zien talloze nieuwe mogelijkheden waardoor ons bedrijf weer sterker uit de crisis tevoorschijn kan komen. In 2008 zaten we veel dieper in de put en ook daar zijn we sterk uitgekomen. Achteraf gezien was die crisis in 2008 misschien wel het beste wat ons (in zakelijk opzicht) ooit is overkomen. In 2008 voelde dat nog niet zo, maar terugkijkend is dit een heldere conclusie. Zo verwachten we over een paar jaar ook weer terug te kunnen kijken op 2020.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Plannen voor de toekomst zijn er legio, maar door de coronacrisis houden we alles nog eens kritisch tegen het licht. De veranderende wereld heeft geleid tot herziening van onze plannen. En aangezien Corona nog niet voorbij is, zijn die nieuwe plannen nog niet uitgekristalliseerd. In de komende winter blijft het plannenmaken een dynamisch proces. In voorjaar 2021 hopen we onze nieuwe strategie concreter vorm te geven. We kijken zeker naar nieuwe collabs, zoals we ook met het merk Freitag hebben gedaan. We worden regelmatig benaderd en er lopen verschillende gesprekken. Een collab is echter ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Dat start je niet binnen een paar maanden. Maar is er eenmaal een goede basis voor gelegd, zoals met Freitag, dan kun je samen jaren vooruit. Voor ons is de samenwerking met Freitag buitengewoon leuk en inspirerend geworden, vooral omdat we qua filosofie, karakter en strategie zo sterk op elkaar lijken. Naast het samenwerken op productniveau wisselen we ook veel uit op het vlak van bedrijfsvoering, strategische visie, enzovoorts. Wij hebben hen kunnen inspireren op het vlak van reshoring. Zij inspireerden ons om te gaan werken met holacracy: een natuurlijke manier om onze platte en open organisatie van een duidelijke structuur te voorzien. Verder zijn er binnen Secrid natuurlijk ook nieuwe producten op komst, maar daar kunnen we nu nog niets over vertellen.