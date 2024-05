Secrid start campagne om arbeidsparticipatie te vergroten voor mensen met beperking

In Nederland zitten nog altijd 125.000¹ mensen met een arbeidsbeperking zonder werk. Op de Dag van de Arbeid start Secrid, de Nederlandse marktleider op het gebied van pasjeshouders, een campagne om bedrijven en ondernemers in de maakindustrie te inspireren de sociale ontwikkelbedrijven in ons land meer te benutten. Dit initiatief, deels in samenwerking met Cedris (landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), heeft als doel om het gat te verkleinen tussen de krapte binnen de productiesector en de groep arbeidskrachten die staat te springen om de handen uit de mouwen te steken. Samen ontwikkelden Secrid en Cedris een whitepaper voor bedrijven in de maakindustrie met concrete stappen om sociale ontwikkelbedrijven te betrekken in het productieproces - op weg naar een beter benutte en inclusievere arbeidsmarkt.

Al 15 jaar laat Secrid haar pasjeshouders assembleren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werkzaamheden uitvoeren in de beschutte werkplaatsen. De campagnefilm 'Valuing capabilities' laat de kracht van deze samenwerking, die centraal staat binnen de bedrijfsvoering, de merkidentiteit en het succes van Secrid, zien en voelen.

Duurzame win-win

Een bijeenkomst voor ondernemers en bedrijven binnen de maakindustrie diende vorige week als startschot van de campagne, waar de waarde van arbeidsparticipatie centraal stond. Onder anderen Mohamed el Mokaddem (voorzitter brancheorganisatie Cedris), Cees Oudshoorn (voorzitter Nederland Onderneemt Maatschappelijk (VNO-NCW en MKB)) en Cathelijn Peters (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) belichtten in een panelgesprek hoe we met elkaar bruggen kunnen slaan om arbeidsparticipatie hoog op de agenda te zetten, en elkaar te inspireren om bewust te kiezen voor een samenwerking met sociale ontwikkelbedrijven. Het panel was het er unaniem over eens dat dit een duurzame win-win is voor bedrijf en maatschappij, die tegelijkertijd het gat dicht op de arbeidsmarkt.

Marianne van Sasse van Ysselt, medeoprichter van Secrid: "We werken met sociale ontwikkelbedrijven omdat dit voor ons een logische keuze is. Zij hebben namelijk de beste mensen voor dit werk, ín Nederland. Mede dankzij hen hebben we een internationaal bedrijf opgebouwd vanuit onze waarden: goede banen creëren, mensen en milieu respecteren én kwaliteitsproducten maken. We zien het als onze missie om dit goed te doen en onze ervaringen te delen, en hopen anderen hiermee te inspireren."

Credits: Secrid

Oplossingen co-creëren

Om beschikbare werknemers met een beperking beter te benutten zijn er goede oplossingen nodig, en dienen vooral bedrijven deze te creëren. Met behulp van de kennis en ervaring van de sociale ontwikkelbedrijven heeft Secrid haar producten, processen en training van medewerkers (opnieuw) ontworpen om aan te sluiten bij de manier van werken van de werkplaatsteams. Zo verwijderde het bedrijf onnodig lastige elementen uit zijn ontwerpen, ontwikkelde het ergonomische tools zoals duimpersgereedschappen en ontwierp het intuïtieve machines voor werknemers die pasjeshouders - vaak honderden tegelijk - assembleren en graveren. Tegenwoordig telt Secrid 152 werknemers vanuit DZB (Leiden), Spaarne Werkt (Cruquius) en Werkse! (Delft) die aan haar producten werken.

Mohamed el Mokaddem, voorzitter Cedris: "Wat we hier zien is business, geen liefdadigheid. Secrid toont een goed voorbeeld van hoe bedrijven en werkontwikkelbedrijven krachten kunnen bundelen om specialistisch werk te laten uitvoeren voor kwalitatief (lokaal) productiewerk, zelfs als dat de nodige procesaanpassingen vergt. De samenwerking met de werkontwikkelbedrijven is hier een keiharde win-win."

Whitepaper

Vanaf vandaag is de whitepaper beschikbaar op de website, die bedrijven in de maakindustrie in staat stelt dezelfde manier van samenwerken in gang te zetten. Hierin bieden Secrid en Cedris handvatten en tastbare voorbeelden welke aanpassingen in de bedrijfsvoering en productieprocessen profijt kunnen opleveren voor mens, maatschappij én bedrijf.

¹Getal vastgesteld door Cedris o.b.v. het doelgroepregister waarin mensen staan geregistreerd die moeilijk werk vinden of kunnen behouden, en daarom recht hebben op begeleiding. Op dit moment staan daar grofweg 250.000 mensen in, waarvan ongeveer de helft betaald aan de slag is. Met de juiste investering en hulp kunnen we ook de andere 125.000 mensen naar een plek op de arbeidsmarkt leiden.