SEDOC x NO EXCESS — Menswear in Motion

In samenwerking met voormalig Olympisch atleet en tv-persoonlijkheid Gregory Sedoc ontwikkelde No Excess een collectie die meer is dan een stijlstatement. De SEDOC collectie draait om beweging. Om mentale focus. En om comfort dat meebeweegt met het ritme van het dagelijks leven.

Het resultaat is een collaboration collectie die niet alleen overtuigt door technische kwaliteiten zoals 4-way stretch, ademende en sneldrogende stoffen en kreukvrije afwerking, maar vooral door het verhaal erachter. Gregory’s mindset vormt het hart van de collectie: altijd gefocust, altijd onderweg, met kalme kracht en heldere ambitie. Voor retailers biedt deze collectie een unieke kans: een herkenbaar gezicht, een inhoudelijk sterk verhaal en producten die gebouwd zijn op draagcomfort en functionaliteit, zonder in te leveren op stijl.

Een slimme mix tussen permanent en seizoensgebonden

De collectie bestaat uit zowel doorlopende items als seizoensstukken, waardoor het assortiment commercieel aantrekkelijk én vernieuwend blijft. Denk aan overshirts, relaxed en regular fit broeken in meerdere kleuren, beschikbaar het hele jaar door. Daarnaast zijn er wisselende drops zoals shorts, polo’s en nieuwe shirts in frisse fits en kleuren, waarmee je als retailer moeiteloos kunt inspelen op de behoefte van het Moment.

SEDOC x NO EXCESS. Credits: No Excess

SEDOC x NO EXCESS. Credits: No Excess

Sterke ondersteuning vanuit No Excess

Om de lancering van SEDOC kracht bij te zetten en sell-through bij onze partners te stimuleren, loopt er een brede B2C-activatiecampagne. Van outdoor advertising tot social media, van podcasts tot video’s, alles is gericht op zichtbaarheid, merkverhaal en het verbinden van Gregory’s karakter met de producten in de winkel.

Ook in-store ondersteunen we actief. Partners kunnen instappen in het Gold of Silver programma, afhankelijk van hun pre-ordervolume. Gold Partners profiteren van onder meer exclusieve SEDOC-displaymeubels, 20 luxe travel kits (inclusief power bank, paspoorthouder en branded strap), social content, mailing templates en POS- materiaal. Silver Partners ontvangen eveneens displaymateriaal en kunnen travel kits bijkopen. Beide pakketten zijn ontworpen om de verkoop op de winkelvloer te versterken én het verhaal achter de collectie krachtig uit te dragen.

SEDOC x NO EXCESS. Credits: No Excess

Van pop-up tot partnership

Op geselecteerde locaties wordt het SEDOC-verhaal ook fysiek tot leven gebracht via tijdelijke window displays en pop-up elementen. Niet als standaard oplossing, maar als op maat gemaakte inspiratie die het volledige potentieel van de collectie zichtbaar maakt voor de klant. Aan het einde van het seizoen wordt geëvalueerd welke winkels in aanmerking komen voor een volledige pop-up-ervaring.

SEDOC x NO EXCESS biedt jou als retailer een collectie die presteert, in pasvorm, verhaal en verkoopkracht. Een lijn voor mannen die vooruit willen. En een samenwerking waarin comfort en karakter samenkomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden of wil je de collectie opnemen in jouw winkel? Neem contact op met je accountmanager voor meer informatie of een persoonlijke presentatie van de collectie in een van onze showrooms.

Bezoek de B2B portal van No Excess.