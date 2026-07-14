Teder last 'seizoenspauze' in

Teder last een ‘seizoenspauze’ in en legt zich toe op staples. Dat laat oprichtster Soraya Otten weten in een persbericht. Ze wil af van “vluchtige trendproducten of simpele essentials” en probeert nu een model uit zonder vaste lanceringen van nieuwe zomer- en wintercollecties.

Otten gaat meer tijd investeren om met bestaande silhouetten, stoffen en constructies te spelen en die designs, in haar woorden, te ‘verfijnen’. Een van de doelen is om het draagcomfort te verbeteren – iets waar het Nederlandse merk zich vanaf de oprichting in 2024 op richt, door vrouwenlichamen te bestuderen en er designexperimenten op los te laten. Otten noemt het ‘lichaam-bewust ontwerpen’: de pasvorm en bewegingsvrijheid moeten zich schikken naar het lichaam van de vrouw, dat door menstruaties, zwangerschap en rondingen van vorm verandert. Dat vraagt om een bepaalde flexibiliteit en designkeuzes waar confectiemode, met ‘universele’ standaardmaten, geen antwoord op heeft.

Met het bericht wil Otten ook een visie uitdragen tegen op hol geslagen consumptiegedrag. De keuze voor 'minder' past in de tendens, stelt het merk, wijzend op voorspellingen van Lidewij Edelkoort. “De industrie beweegt zich steeds verder weg van vluchtigheid en overdaad, richting kleding die rust en langdurige betekenis brengt aan degene die het draagt.”

Nieuwe toevoegingen aan de collectie zijn onder andere een vloerlange, gitzwarte jersey jurk met ruim lange mouwen, een witte bootnektrui met split en een eenvoudige painters blouse op een bandplooibroek. Wanneer Teder weer een nieuwe collectie brengt, en in welk ritme, is niet bekend.