Selfridges verkoopt NFT’s in fysieke winkels

Retailer Selfridges sprint ook op de NFT-trend. Het bedrijf gaat namelijk NFT’s (non-fungible tokens) verkopen in de winkel, zo blijkt uit een persbericht. In totaal biedt het 1.800 NFT’s aan met prijzen tussen de 2.000 en 100.000 pond (2.400 tot 120.000 euro).

De verkoop van de NFT’s is onderdeel van het multi-dimensionele project Universe. Selfridges lanceerde het project in samenwerking met Fondation Vasarely en modehuis Paco Rabanne. De NFT’s zijn gemaakt door het platform Substance.

De NFT’s zijn dan ook zeldzame kunstwerken van Victor Vasarely, of een van de 12 iconische jurken gecreëerd door Paco Rabanne. Deze twaalf jurken staan bekend als de ‘Unwearables’. De NFT’s zijn vanaf 28 januari te koop in de winkels van Selfridges. De opbrengsten van de verkoop zal gaan naar de Fondation Vasarely Museum.

De betrokkenheid van Paco Rabanne lijkt in eerste instantie opmerkelijk, maar de SS22 collectie van het modehuis is geïnspireerd door Vasarely’s werk. De creatief directeur van het merk, Julien Dossena, heeft namelijk samen met de Fondation Vasarely meerdere iconische geometrische prints van de kunstenaar verwerkt in prints, jacquards en andere stoffen.