Seoul Fashion Week FW25: Een overzicht van de belangrijkste trends

Tijdens de Seoul Fashion Week presenteren Koreaanse merken hun voorbereidingen voor de koudere maanden, waarbij ze niet alleen conventionele bovenkleding tonen. Het segment biedt unieke stukken met innovatieve silhouetten en snits, dikke wollen jassen en zelfs complete outdooruitrusting, waaronder tenten en rugzakken, verwerkt in jacks. Naast bovenkleding dragen nieuwe looks voor op kantoor en voor het feestje na het werk, evenals statement streetwear, bij aan het volle programma in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

FashionUnited vat de hoogtepunten van het najaars-/winterseizoen 2025 voor u samen.

Streetwear met een boodschap

Voor herfst/winter 2025 onderzoekt streetwearmerk Ajobyajo het spreekwoord: "Alleen maar werken en niet spelen maakt Jack een saaie jongen." Het gezegde, speelse tekeningen en het merklogo verschijnen als grote prints in de hele collectie.

De collectie presenteert een vertrouwde streetwear-esthetiek, opgebouwd uit diverse silhouetten, workwear jacks en hoodies. Deze worden aangevuld met layering, uitgesneden elementen en franjedetails. De overwegend zwarte collectie verbergt de modellen gedeeltelijk achter donkere zonnebrillen, grote capuchons en laag over hun gezicht getrokken baseballpetten, wat een sombere indruk creëert. Slechts een paar looks in tinten lila, beige, grijs en bruin verlichten de collectie enigszins.

Ajobyajo FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Duckdive presenteert ook een donkerdere collectie, waarin verschillende personages van een schoolplein uit de vroege jaren 2000 worden gecombineerd met moderne styling. Gothic princesses in zwarte pofrokken van tule, chunky boots en opvallende zilveren sieraden ontmoeten atleten in trainingspakken en casual skaters in bomberjacks en cargo broeken. Natuurlijk ontbreken de It-girls niet, die de school domineren als kliekleiders in korte rokjes en topjes.

Samen belichamen ze een tijd die minder door digitalisering was gevormd dan die van vandaag, waar interpersoonlijke interacties voornamelijk face-to-face plaatsvonden. Duckdive benadrukt met deze collectie de verschuiving in hoe we met elkaar omgaan en communiceren.

Duckdive probeert respectvolle interactie over te brengen met verschillende grote pakketten die de modellen dragen. Deze fysieke vorm van verzending symboliseert de overdracht van de boodschap.

Duckdive FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nieuwe vormen voor op kantoor

Het merk Phenomenon Seeper gebruikt asymmetrische snits, layering en een mix van materialen voor hun benadering van het moderne kantooruniform. Klassieke stukken zoals het pak krijgen een nieuwe context. Zo onthult een knielange rok met split, geïnspireerd op een krijtstreep blazer, een glimp van een rechte pantalon. Het model combineert dit met een gedrapeerd vest met een asymmetrische snit.

Een andere look combineert een tweedachtig patroon met een beige stof, wat resulteert in een tweedelig ensemble bestaande uit een kort jasje en een asymmetrische lange rok, met patchwork elementen. Ook hier komen details zoals zijzakken en double-breasted knopen, typisch voor blazers en jassen, terug.

Phenomenon Seeper FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Re Rhee maakt ook gebruik van lagen en klassieke stukken zoals krijtstreep broeken en blouses. Het merk slaat echter ook een brug naar de after-work look. Zo worden de mouwen van een lange jersey jurk losgemaakt, waardoor meer huid zichtbaar wordt. Bontstukken, van off-shoulder wraps tot een mouwloze, getailleerde jurk en een lange jas, versterken de avondkledingbenadering. Lange leren handschoenen, bijpassende enkellaarsjes en hoge hakken maken de looks compleet.

Re Rhee FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Weerbestendig

Kumann Yoo Hye Jin toont zich bijzonder sterk in bovenkleding en bewijst het belang van een statement jas. Het merk presenteert verschillende jasmodellen, variërend van klassieke jassen tot sportievere regenjassen, die spelen met verschillende lengtes. Een cropped jack wordt gecombineerd met een wijde broek met cargozakken.

Jassen tot op de knie of langer trekken de aandacht met gebogen sluitingen en unieke kragen – waaronder een golvende vorm die overgaat in een schoudercape. Het kleurenpalet van de collectie richt zich op typische herfsttinten zoals groen, bruin, zwart, grijs en marineblauw.

Kumann Yoo Hye Jin FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ontwerper Lee Chung Chung gaat met zijn merk Lie op kampeertrip en verwerkt de nodige uitrusting in zijn op sport- en bovenkleding gerichte collectie. Wandelrugzakken en slaapzakken worden omgetoverd tot jassen en jurken. Een hele tent vormt zelfs een regenjas. Materialen zoals tentdoek en het frame, inclusief stokken en muggengaas, komen terug in verschillende stukken. Details zoals trekkoorden en karabijnhaken maken de collectie compleet.

Lie by Lee Chung Chung FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De allrounders

Moo Yeol Lee, een finalist voor de International Woolmark Prize in 2019 met zijn merk Youser, bewijst dit seizoen een allrounder te zijn. De ontwerper combineert elementen van de andere merken.

De "Frame & Window" collectie integreert een mix van workwear stoffen verwerkt in pakken en speelt met silhouetten en layering. Bijzonder opvallend zijn jeans en sweatpants die zijn omgetoverd tot bubble skirts. De collectie wordt aangevuld met bovenkleding zoals lange, elegante jassen en bontstukken zoals een windjack. Dit overbrugt de kloof tussen een meer urban look en moderne werkkleding en avondkleding.

Youser FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook Daily Mirror combineert verschillende invloeden, met een bijzondere focus op traditionele denim, die verschillende texturen ontmoet zoals tweed, Re-Nylon en wol. Eenvoudige pakken worden omgetoverd tot double-breasted jassen. De kraag en zijzakken van het kledingstuk verschijnen als details op een rok. Een wit overhemd wordt een volumineuze sleep, terwijl een strakke, lange jurk met zijsplit contrasteert met een cropped bomberjack.

Het merk volgt een meer verfijnde benadering dan de streetwear collectie van Youser, maar verwerkt ook een urban flair met regenjassen, hoodies en het gebruik van denim.

Daily Mirror FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight