Shabbies Amsterdam introduceert loungewear

Shabbies Amsterdam blijft uitbreiden. Na de introductie van meubels, stapt het schoenen- en tassenmerk nu in loungewear, zo blijkt uit een persbericht.

De collectie bestaat uit baggy, straight en short jogging pants die gecombineerd kunnen worden met een sweater, hoodie of T-shirt. De items zijn alleen verkrijgbaar in zwart en off-white. Prijzen liggen tussen de 39,95 en 179,95 euro.

Shabbies Amsterdam is opgericht door Fred de la Bretonière en was lange tijd onderdeel van de Bretoniere Group. Na het faillissement van de groep in 2019, zijn de merken Fred de la Bretonière en Shabbies Amsterdam een doorgestart onder RNF Holding.