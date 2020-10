Shabbies Amsterdam: over de nieuwe Fall Winter ‘20 campagnefotografie

Afgelopen week heeft Shabbies Amsterdam nieuwe campagnebeelden gepubliceerd.

Nathalie Gadeyne (Marketing Manager) legt uit wat de filosofie is achter de huidige najaarscampagne: “Het doel van de campagne was om het ideale weekendje weg in Nederland vast te leggen. In deze gekke tijd zijn we allemaal op zoek naar hoe we onze tijd besteden om rust, ontspanning én ontsnapping te vinden. De puurheid van het Nederlandse landschap, genieten van de eenvoud en duurzaamheid staan in deze campagne daarom centraal. Net als in onze Shabbies Amsterdam collectie, die steevast gaat om pure ontwerpen, wilden we voor de fotografie ook terug naar de natuur, terug naar de basis. Samen met modefotograaf Paul Bellaart hebben we de simpele dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld ‘ouderwets’ de was ophangen, in beeld gebracht. Uiteraard met een Shabbies Amsterdam knipoog. Onze stoere ontwerpen worden door de nonchalante en landelijke achtergrond versterkt waarbij onze producten uiteraard ‘the heroes’ zijn. Ieder product heeft, onder andere dankzij het gebruik van plantaardig gelooid leer, een eigen karakter. Naarmate je de schoenen of laarzen van Shabbies Amsterdam draagt, krijgen ze meer karakter. Dat leven, die puurheid is ontzettend belangrijk voor ons om naar de consument te communiceren. ”

Dit najaar seizoen zitten er volop laarzen ( hoog, middel en enkel ) in de collectie. Het typische enkellaarsje met hakje van 4 ontbreekt uiteraard niet en ook de hoge laarzen maken een groot deel uit van de collectie. Een duidelijk signatuur, met een mix aan verschillende stijl invloeden. Van chunky sneakers, op hikerboots geïnspireerde styles en rubber accenten die niet alleen maar fashionable zijn maar ook comfortabel zijn om te dragen.

Ook de chelsea boot vind je terug in de collectie. Gemaakt van het meest soepele leer en voorzien van een grove profielzool. Shabbies Amsterdam: The Ultimate Boot brand.

Photografie: Paul Bellaart.

Styling: Anja Koops

Haar and Make-up: Eva Copper

Videograaf: Monika Vaskorova