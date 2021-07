Shabbies Amsterdam Spring Summer 2022

Shabbies Amsterdam blijft zich ook het aankomende Spring Summer 2022 doen wat zij het beste doen: het ontwerpen en maken van begeerlijke schoenen en tassen - met hart en ziel. Het resultaat? Een brede collectie aan zomerse styles, geproduceerd met aandacht en liefde voor de natuur. Espadrilles worden in een nieuw jasje gestoken, er zijn sneakers voor iedere dag en natuurlijke een scala aan boots, waar Shabbies Amsterdam niet voor niets al sinds 2005 bekend om staat.

De collectie

Shabbies Amsterdam kiest dit seizoen voor vernieuwende silhouetten in een scala aan (off-)white tinten en voert dit door in puffy, gevlochten sandalen met juist een super platte of extra chunky zool en platform sneakers. Subtiele sandalen zijn voorzien van een oversized chain, wat zorgt voor een interessant contrast. Raffia mag natuurlijk niet ontbreken in een zomer collectie van Shabbies Amsterdam. Het materiaal dient dit keer niet alleen als zool, maar als accent voor top handle tassen die afgewerkt zijn met leer, panels in sneakers en voor zowel de boven als onderkant van criss cross sandalen.

Het ontwerpen en produceren van de mooiste espadrilles is een passie voor het Nederlandse merk. Dit seizoen blinkt Shabbies Amsterdam uit in espadrille sandalen met plateauzolen en zware banden (gevlochten of geweven) gecombineerd met de beste en zachtste materialen die er zijn. Een krachtige maar verfijnde look die van top tot teen zorgt voor een zomerbries.

In een Shabbies Amsterdam collectie mogen laarzen, in welke vorm dan ook niet ontbreken. Al meer dan 15 jaar is het een grote bron van inspiratie en de oorsprong van het merk. Het is waar vakmanschap en vakvrouwschap, traditie, jarenlange ervaring en vernieuwing samen komt in comfort, stijl en de perfecte pasvorm. Het aankomende seizoen komt dit terug in een collectie aan verschillende boots waar oog voor detail en comfort van het grootste belang zijn met als ware showstopper: western boots in grijs suède.

Over Shabbies Amsterdam

Fred de la Bretonière is de ontwerper en grondlegger van het in 1970 opgerichte Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam die in 2005 haar eerste collectie op de markt brengt. Doordat beide merken dezelfde “founding father” delen, delen ze een rijk verleden en zijn dan ook, net als twee zussen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide merken hebben dezelfde normen en waarden en hebben vakmanschap en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan. Sinds maart 2019 is RNF B.V. de eigenaar van Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam. In totaal hebben de merken 12 winkels in Arnhem, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Utrecht (2), Rotterdam en 2 outlet stores in Batavia Stad en Roermond.