Shanghai Fashion Week SS26: Nostalgie, traditie en een spel met archetypen

De afgelopen twee weken hing er een gevoel van nostalgie over de modeshows in Shanghai. Ontwerpers vonden inspiratie in het verleden, van de glamoureuze jaren twintig tot diepgewortelde Chinese esthetiek. Versieringen werden niet geschuwd, met een verkenning van archetypen en connecties met ballet en hardlopen.

Nostalgie in gedempte kleuren

Bloemmotieven en gedempte tinten vormden een rode draad door de collecties. Veel ontwerpen maakten royaal gebruik van fluweel, zijde en kant. Een sierlijke kanten jurk van Jacques Wei, een ontwerper bekend om zijn elegante creaties, was doorweven met zilverdraad. Pailletten en verenboa's gaven zijn verfijnde avondensembles een decadente uitstraling, die deed denken aan het glamoureuze Shanghai van de jaren twintig.

Jacques Wei SS26 Credits: Launchmetrics Spotlight

Enkellange, soepelvallende rokken en jurken waren een vast onderdeel op de meeste catwalks. Het label Rureminds combineerde een rok met hoge split met een mesh top met oversized sieradendetails. Parelsnoeren en handschoenen tot de elleboog maakten de knipoog naar de Flapper Girls van de jaren twintig compleet. De ontwerpen van het merk Lacerta en ontwerper Xuzhi kregen een nostalgische, romantische toets door verwijzingen naar art nouveau en boho-chic. Het merk Lacerta haalde inspiratie uit de Catalaanse levensstijl van Barcelona, terwijl Xuzhi zich liet inspireren door de Franse dichter Arthur Rimbaud en het Quartier Latin in Parijs.

Rureminds, Xuzhi, Lacerta SS26 Credits: via Shanghai Fashion Week

Parijs was ook het uitgangspunt voor de lente/zomer 2026-collectie van het label Shushu/Tong. In 1962 maakte regisseuse Agnès Varda de 90 minuten durende film Cléo from 5 to 7. Daarin merkt de heldin Cleo, die een ernstige medische diagnose krijgt, op: “Zolang ik mooi ben, leef ik.”

De ontwerpen van het label, die buiten China bekend zijn geworden om hun Lolita-look, waren op deze uitspraak gebaseerd. Nu zijn de elementen van de vrouwelijk-subversieve looks ruwer geworden. Een gemêleerd tweed ensemble is bijna bruut in het midden gespleten en aan de randen gerafeld; een roze jumpsuit met bloemenprint is nauwsluitend en laat de benen bloot. De beelden en stoffen die met schoonheid worden geassocieerd, lijken daardoor kwetsbaar en breekbaar, maar juist dat maakt ze levendig.

Shushu/Tong SS26 Credits: via Label

Catwalk x modezaken Shanghai Fashion Week is niet alleen het gezicht van de Chinese mode, maar ook een zakelijk centrum met beurzen en talloze showrooms. Dit seizoen zag de grootste beurs, Mode, een toename van twintig procent in bezoekers ten opzichte van het vorige kwartaal, aldus de organisatoren. Het algehele economische klimaat in China blijft gespannen. Inkopers van boetieks merkten op dat mensen de neiging hebben te investeren in kleding van hoge kwaliteit die voor veel gelegenheden gedragen kan worden, zo stelt Shanghai Fashion Week in een persbericht. Directeuren van showrooms zien een verschuiving in de vraag van inkopers van ‘glamour Y2K’ naar comfortabele kleding met een overtuigende uitstraling, zoals linnen blazers of breigoed in Morandi-kleuren.

Nieuwe Chinese esthetiek

Een terugkeer naar het culturele erfgoed van China is momenteel een van de grootste trends in de kledingstijl van de bevolking. Dit was ook terug te zien in veel looks tijdens Shanghai Fashion Week. Dit seizoen slaagden labels er steeds vaker in om traditionele elementen te verwerken zonder dat het te opzichtig of voor de hand liggend werd.

Ontwerpers slaagden er steeds beter in om de Chinese esthetiek subtiel te vertalen naar hedendaagse looks, waarbij invloeden soms samensmolten tot iets nieuws. Het label Pantterfly combineerde een turquoise-blauwe blazer met franjes met een transparante, soepelvallende rok. Een koele witte top, afgezet met opvallendere franjes, contrasteerde met het vloeiende ritme van de look. Het leek een mythische watergodheid uit de digitale wereld op te roepen.

Bij het label Evvly werden elementen van traditionele kostuums, zoals rode stofbundels, mandarijnkragen en knevelsluitingen, gemengd met digitaal geïnspireerde overdrijving, schermverzadigde kleuren en cosplay-esthetiek. Bij het merk We Prive kwamen de schoonheidsidealen subtieler naar voren. Dit was zichtbaar in de losse drapering van een sjaal met bloemenslinger of de manier waarop de vloeiende lijn van een transparante top met pailletten en kant overging in de drapering van de rok.

We Prive, Pantterfly, Evvly SS26 Credits: via Shanghai Fashion Week

Het label Yayi creëerde ontwerpen met zijde, geverfd met kaki en gambier volgens een traditionele modderverftechniek. De mouwen van een zwarte blazer werden verlengd met franjes, wat deed denken aan de lange mouwen van gewaden uit de Chinese Song-dynastie. Net als het levenspad van ontwerpster Yayi Chen Zhou, beweegt haar mode zich ook tussen China en Spanje. De overgangen tussen culturen zijn vloeiend, waardoor de ontwerpen tijdloos lijken.

Yayi SS26 Credits: via Labelhood

Het label Ao Yes speelde als geen ander vakkundig met verwijzingen uit de Chinese cultuur en vertaalde deze naar relevante ontwerpen voor nu. Vlinders werden als cultureel symbool door de hele collectie heen verkend.

Als origami op een witte blouse, gecombineerd met de bloemenprint van een glanzende rok, riepen ze traditionele vlinder-bloemmotieven op. Een origami-vlinder sierde ook een hoofddoek, die zowel aan Y2K-styling als aan een traditioneel type hoofdbedekking deed denken. Een geel zijden pak met slippers combineerde de historische keizerlijke kleur met de nonchalante streetstyle van marktvrouwen.

Ao Yes SS26. Credits: via Labelhood

Modelabels trotseren de markt “In het licht van een uitdagende economische situatie en veranderende consumentengewoonten hebben Chinese designermerken een indrukwekkend aanpassingsvermogen getoond,” aldus Madame Lu, secretaris-generaal van het organisatiecomité van Shanghai Fashion Week en vice-voorzitter van de Shanghai Fashion Designers Association, in een verklaring. “Sommigen verfijnen hun storytelling en visuele identiteit om hun merken onderscheidender en emotioneler aantrekkelijk te maken. Anderen benutten hun sterke punten op gebieden als supply chain-integratie, e-commerce en digitale marketing om bedrijfsmodellen te ontwikkelen die echt passen bij hun eigen groeipad.”

Op het spoor van vrouwelijke archetypen

Naast het spel met culturele verwijzingen, waren andere collecties gewijd aan het verkennen van vrouwelijke archetypen. Het label Fordare presenteerde een zoet beeld van lichtroze, kant en bloemmotieven, dat een subversief randje kreeg door gewaagde uitsnijdingen en zichtbare jarretelgordels.

Fordare SS26 Credits: via Labelhood

De modellen op de zanderige catwalk van ontwerper Mark Gong werden vogelvrije vluchtelingen. Ze droegen veel leer, zoals meerdere zwarte leren riemen met zilveren gespen tegelijk, en oversized cowboylaarzen. Op zijn typisch ironische wijze doorbrak de modeontwerper de ruige western-nostalgie met elementen als een verticaal politielicht als bustier.

Mark Gong SS26 Credits: via Label

Ontwerpster Zita Tan verkende het beeld van vrouwelijkheid met haar archaïsche, maritieme esthetiek. Futuristische uitsnijdingen vormden samen jurken die aan harnassen deden denken. Zou dit het uiterlijk van vrouwen uit toekomstige stammen kunnen zijn? Haar collega Camey Liu dook ook in een futuristische, mythische wereld met haar haute couture-creaties. Modellen verschenen gehuld in lagen tule en kant als sprookjesachtige feeën, of met delicate 3D-hoorns als een reïncarnatie van de demoon Lilith.

Zita Tan SS26 Credits: via Labelhood

Camey Liu SS26 Credits: via Labelhood

Modeballet

Sport en dans gaven een opmerkelijke impuls aan de SS26-collecties. Het label AS Dalio verwerkte elementen van balletkleding in zijn ontwerpen. Bolero's werden gecombineerd met nauwsluitende tops en korte shorts; balletpakjes werden gedragen met een opvallend harnas onder een jas.

AS Dalio SS26 Credits: via Shanghai Fashion Week

Hardlopen inspireerde de ontwerpen van het label 8ON8. De collectie speelde zich af in een stedelijke omgeving en bevatte ook outdoor-elementen voor een stedelijke middenklasse op zoek naar ervaringen in de natuur. Licht oversized rokken en trainingspakken van functionele stoffen werden gecombineerd met handgeweven leren schoenen, wat een combinatie van nonchalance en dynamiek creëerde.

8ON8 SS26 Credits: via Label