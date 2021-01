Shanghai Fashion Week uitgesteld naar april

Terwijl de corona besmettingen alleen maar toenemen in China, heeft Shanghai Fashion Week naar verluidt het evenement dat in maart zou plaatsvinden, uitgesteld tot half april. Organisatoren moeten nog een formele aankondiging doen via de officiële website en sociale kanalen, maar meerdere mediaberichten suggereren dat merken zich terugtrekken uit beursevenementen met de huidige reisbeperkingen en toenemende besmettingen.

Binnenlandse Chinees Nieuwjaar-evenementen staan ​​ook op een laag pitje, waarvan een groot deel digitaal zal worden uitgezonden. Het nieuwjaarsfestival is een belangrijke tijd op de Chinese kalender voor burgers om naar het buitenland te reizen en te winkelen. Dit jaar zal er echter weinig internationale beweging of toerisme plaatsvinden, aangezien de grenzen gesloten blijven.

Vorige maand waarschuwden UBS-analisten voor een mogelijke daling van de uitgaven in China: “Mocht het land er niet in slagen de verspreiding van het virus in te dammen, dan kunnen nieuwe lockdowns niet worden uitgesloten, wat een veel grotere impact op de verkoop zou kunnen hebben dan alleen reisbeperkingen”.

